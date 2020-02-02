القصبي : عدة جهات حكومية تتفق على دعم إنتاج وتسويق "بن جازان" محليا وعالميا

قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف أنه تم الاتفاق مع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة والأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على تشكيل فريق عمل بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على تطوير ودعم إنتاج وتسويق "بن جازان" محليا وعالميا وعبر التجارة الإلكترونية ورفع كفاءة المنشآت المحلية والمزارعين لتكون هذه الصناعة في مستوى التطلعات.