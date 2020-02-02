رويترز.. السعودية والكويت تبدآن العمل لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

قال مصدران في قطاع النفط إن الكويت والسعودية بدأتا الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط الخام من حقل الخفجي الذي يشارك البلدان في تشغيله بإنتاج تجريبي قرب نهاية فبراير . واتفقت الكويت والسعودية العام الماضي على تقسيم المنطقة المحايدة مما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشارك البلدان في إدارتهما يمكن أن يضخا ما يصل إلى 0.5 % من إمدادات النفط العالمية.

وذكر مسؤول نفطي في الكويت لرويترز طالبا عدم نشر اسمه أنه سيبدأ إنتاج حوالي عشرة آلاف برميل من حقل الخفجي حول 25 فبراير مضيفا أنها "كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية". وقال المسؤول إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل بحلول أغسطس .

وتابع المسؤول أنه سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع عشرة آلاف برميل يوميا في أواخر مارس ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج إلى 80 الف برميل يوميا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميا ومن حقل الوفرة إلى 145 ألف بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي.