قرعة لعلاج 100 طفل من مرض "الضمور الشوكي" باستخدام أغلى دواء في العالم

من المقرر أن تبدأ شركة الأدوية السويسرية "نوفارتس"، غدا ، إجراء قرعة لاختيار 100 من الرضع والاطفال الذين يعانون من مرض نادر وخطير، للحصول على عقار تقوم بإنتاجه لمكافحة المرض.

وتبلغ تكلفة عقار "زولجينسما" الجيني الجديد الذي تم طرحه في العام الماضي، 2.1 مليون دولار لكل مريض بـ "ضمور العضلات الشوكية"، وهو مرض وراثي نادر، يؤدي إلى ضعف العضلات وانكماشها، ومن الممكن أن يؤدي إلى صعوبة في البلع والتنفس أو إلى حدوث شلل.

ولكن بالنسبة للكثيرين الذين يحتاجون العقار، فإن الأمل الذي وعد به "زولجينسما"، قد تلاشى بسبب سعره. كما أن العقار الأغلى في العالم على الاطلاق، لم يتم اعتماده سوى في الولايات المتحدة فقط.

وقد جذبت القرعة - التي وصفها النقاد بأنها حملة تسويقية مشكوك فيها أخلاقيا - انتباه الآباء في جميع أنحاء العالم.