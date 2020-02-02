تراجع أرباح "الإنماء" إلى 2.53 مليار ريال بنهاية 2019

انخفض صافي الربح لمصرف الإنماء إلى 2.53 مليار ريال خلال العام 2019م، مقابل 2.85 مليار ريال خلال العام قبل السابق بنسبة 11%.

وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 4.39 مليار خلال العام الماضي، مقابل 3.79 مليار ريال خلال العام قبل الماضي بنمو 16%.

بينما بلغ إجمالي ربح العمليات 5.61 مليار خلال العام السابق، مقابل 4.84 مليار ريال خلال العام قبل السابق بزيادة 16%.

وبلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) خلال العام الماضي 94.8 مليار ريال، مقابل 83.88 مليار ريال خلال العام قبل السابق بارتفاع 13%.

وبلغت ربحية السهم بالريال 1.7 ريال خلال العام الماضي، مقابل 1.92 ريال خلال العام قبل السابق.