"اكسترا" تفتتح "اكسترا لايف" لألعاب الواقع الإفتراضي بإستثمارات 10 مليون ريال

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن افتتاح اول مركز متخصص في ألعاب الواقع الافتراضي بمدينة الخبر أمس السبت الموافق 1 فبراير 2020، والواقع في طريق الملك فهد بمحافظة الخبر، تحت اسم "اكسترا لايف" و الذي يعد أكبر وجهة متخصصة في تقديم ألعاب الواقع الإفتراضي في المملكة بمساحة إجمالية تقدر 1500 متر مربع و بإستثمارات تقدر بـ 10 مليون ريال.