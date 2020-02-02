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أخبار الشركات- محلية

"اكسترا" تفتتح "اكسترا لايف" لألعاب الواقع الإفتراضي بإستثمارات 10 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن افتتاح اول مركز متخصص في ألعاب الواقع الافتراضي بمدينة الخبر أمس السبت الموافق 1 فبراير 2020، والواقع في طريق الملك فهد بمحافظة الخبر، تحت اسم "اكسترا لايف" و الذي يعد أكبر وجهة متخصصة في تقديم ألعاب الواقع الإفتراضي في المملكة بمساحة إجمالية تقدر 1500 متر مربع و بإستثمارات تقدر بـ 10 مليون ريال.

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