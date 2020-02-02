أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن افتتاح اول مركز متخصص في ألعاب الواقع الافتراضي بمدينة الخبر أمس السبت الموافق 1 فبراير 2020، والواقع في طريق الملك فهد بمحافظة الخبر، تحت اسم "اكسترا لايف" و الذي يعد أكبر وجهة متخصصة في تقديم ألعاب الواقع الإفتراضي في المملكة بمساحة إجمالية تقدر 1500 متر مربع و بإستثمارات تقدر بـ 10 مليون ريال.
- "اكسترا" تفتتح "اكسترا لايف" لألعاب الواقع الإفتراضي بإستثمارات 10 مليون ريال
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