أعلنت شركة الكابلات السعودية أنه قد تم اعتماد قرار لجنة تسوية المخالفات الزكوية والضريبية بالهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية من عام 2005م وحتى نهاية السنة المالية 2012م والتي تم ذكرها في التقرير المالي السنوي مقابل دفع مبلغ وقدره 65.75 مليون ريال. وقالت شركة الكابلات السعودية إن التسوية سينتج عنها تغير حقوق المساهمين بزيادة بمبلغ 32.78 مليون ريال. وستفصح الشركة عن المبلغ المستحق عنها في القوائم المالية لاحقاً.
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- "الكابلات السعودية": تسوية المطالبات الزكوية من 2005 وحتى 2012 بـ 65.75 مليون ريال
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