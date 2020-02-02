إندونيسيا: مكافأة لمن يحرر تمساحا عالقا في إطار دراجة

رصدت السلطات في إندونيسيا مكافأة مالية لأي شخص يستطيع تحرير تمساح ضخم من إطار عالق حول عنقه منذ أعوام.

وعاش التمساح، الذي يبلغ طوله 13 قدما "أربعة أمتار"، لنحو ثلاثة أعوام بينما إطار دراجة نارية ملتف حول عنقه، ما دفع المسؤولين أخيرا إلى طلب المساعدة علنا. ولم يوضح المسؤولون المبلغ الذي عرض لمن يستطيع "إتمام المهمة"، واكتفوا بالقول "سيتم منح مكافأة لأي شخص يمكنه تحرير هذا الزاحف التعيس"، بحسب "سكاي نيوز".

واضطر المسؤولون إلى إعلان الأمر على الملأ، بسبب عدم وجود أشخاص مدربين على التعامل مع التماسيح في مكتب "المحافظة على الموارد الطبيعية" في وسط مدينة سولاويزي. وعاش التمساح سيئ الحظ لأعوام في معاناة على ما يبدو، لكنه نجح خلالها في التغلب على عديد من العقبات التي واجهته أثناء حمله للإطار، إذ نجا من التسونامي والزلازل التي ضربت مدينة بالو. وعلى الرغم من تلك الكوارث، لا يزال إطار الدراجة البخارية ملتفا حول عنق التمساح، ومع نمو حجمه يزداد خطر تعرضه للاختناق.

وفي أوائل عام 2018 حاول أحد المهتمين بالحيوانات - يدعى محمد بانجي - إزالة الإطار، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وخلال العام ذاته حاول مكتب الموارد الطبيعية التعامل مع التمساح، في حين نصب آخرون فخا للقبض عليه، لكن الحيوان المفترس نجح في الفرار.