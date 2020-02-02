نظارات من «مايكروسوفت» لمساعدة المكفوفين

تمكنت شركة مايكروسوفت من تطوير نظارات واقع معزز جديدة تدعى" طوكيو بروجيكت" لمساعدة الأشخاص، الذين يعانون مشكلات البصر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الباحثين في شركة مايكروسوفت طوروا جميع المؤثرات الصوتية للنظام، للمساعدة على تحديد مواقع الآخرين في المكان المحيط.

وقال بيتر بوشر مهندس الصوت الكفيف، الذي أسهم في تطوير النظام "عندما أكون مع أكثر من شخصين أو ثلاثة، خاصة إذا لم أكن أعرفهم، يصبح من الصعب للغاية التعامل معهم، لأن معظم الناس يستخدمون الاتصال البصري ولغة الجسد للإشارة إلى ما يريدونه، وإلى أنهم يريدون التحدث في ذلك الوقت، وهو أمر صعب للغاية على شخص أعمى".

وتستخدم نظارات "طوكيو بروجيكت" تكنولوجيا "هولو لينس" للواقع المعزز من "مايكروسوفت"، لإعطاء المستخدم إشارات صوتية خفية تساعده على تحديد موقع من ينظر أو يشير إليه أثناء التحدث مع مجموعات من الناس، لمساعدته على النظر إلى الأفراد.

وتساعد نظارات "طوكيو بروجيكت"، التي تعد مجرد نموذج أولي، المستخدم على ضبط زاوية رأسه لمطابقة الشخص الذي يتحدث معه، باستخدام الإشارات الصوتية.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أطلقت الجيل الثاني من نظارات الواقع المعزز HoloLens 2 التي تقدم وظائف وميزات جديدة مع أبعاد مختلفة.