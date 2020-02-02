بريطانيا: مواليد الصيف يعانون صعوبة فهم الرياضيات

قالت إحصاءات نشرتها الحكومة البريطانية، "إن أكثر من ثلث الأطفال المولودين في فصل الصيف، يعاني مشكلات في فهم الرياضيات والقدرة على القراءة والكتابة في سن الخامسة.

ووفقا لبيانات حكومية بريطانية نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، فإن المولودين في فصل الصيف غالبا لا يتوافرون على "مستوى جيد" في مجالات المعرفة الأساسية، وأهمها الرياضايت، مقارنة بالأطفال المولودين في الخريف.

وأوضح خبراء التدريس أن هناك عددا كبيرا من الأدلة، يشير إلى أن شهر ميلاد الطفل له تأثير في مستواه التعليمي وتحصيله الدراسي. وأشارت وزارة التعليم البريطانية إلى أنه في عام 2019، كان 62 في المائة من الأطفال المولودين بين شهري مايو وأغسطس يتمتعون "بمستوى جيد من التطور"، استنادا إلى نقاط التقييم في نهاية العام الأول من المدرسة، ما يعني أن 38 في المائة منهم لم يصلوا إلى المستوى المطلوب.

ويقصد بعبارة "مستوى جيد من التطور" أن الطفل يصل إلى المستوى المتوقع منه في مهارات التواصل واللغة والرياضيات والنمو البدني.

في المقابل، فإن 81 في المائة من زملائهم الذين ولدوا بين شهري سبتمبر وديسمبر كان لديهم مستوى أفضل من التطور، ما يعني أن 19 في المائة فقط من كانوا يعانون مشكلات.