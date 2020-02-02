نصف مليار دولار ثمن أغلى منزل أمريكي

تستعد الأسواق الأمريكية لاستقبال أغلى منزل في تاريخها على الإطلاق بقيمة سوقية متوقعة تبلغ نحو 500 مليون دولار، يقع في فوق أحد التلال في جنوب ولاية كاليفورنيا.

وتبلغ مساحته نحو 100 ألف قدم مربعة، ويتكون من نحو 20 غرفة نوم وأربعة حمامات سباحة، مع تمتعه بزاوية رؤية كاملة في موقعه في ضاحية بل إير في الولاية، بحسب "العربية".

ويمتلك المنزل نيل نيامي منتج الأفلام السينمائي، الذي قال في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، "إن المصممين بصدد وضع اللمسات النهائية على المنزل قبل أن يتم عرضه للبيع بعد نحو أربعة أعوام من الإعلان عن المنزل الضخم".

وأضاف نيامي "حينما تمتلك شيئا مميزا مثل لوحة الموناليزا، يمكنك حينها أن تطلب ثمنا لها ما تشاء".

وحال بيع المنزل بهذا السعر، فإنه سيحطم الرقم القياسي لأغلى منزل في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، الذي يبلغ سعره 238 مليون دولار، المملوك للملياردير الأمريكي كين جريفين، في مدينة مانهاتن.

وسيحطم المنزل أيضا الرقم القياسي للمنزل المملوك لرجل أعمال صيني في لندن، الذي يبلغ سعره نحو 275 مليون دولار.

والمنزل مزود بدار عرض سينمائي من طراز "أي.ماكس" تتسع لنحو 45 فردا، إضافة إلى صالة للعب البولينج ومركز للتجميل.

ومن أصل 20 غرفة نوم، توجد 13 غرفة في البناية الرئيسة للمنزل، التي تتضمن جناحا كبيرا يبلغ طوله نحو 5500 متر ما يعادل نحو ضعف مساحة المنزل الأمريكي التقليدي.