إبعاد جروس .. وعودة صالح للأهلي

تضاءلت فرص استمرار السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق الأهلي لكرة القدم في منصبه، عقب تدني الأداء الفني وسوء النتائج التي كان آخرها التعادل الإيجابي مع الفتح بهدف لمثله في الجولة الـ16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث بينت المصادر أن النية تتجه إلى إقالته، وتعيين المدرب الوطني صالح المحمدي بديلا عنه بشكل مؤقت إلى حين البحث عن مدرب أجنبي. إلى ذلك، قدم عبدالإله مؤمنة، البارحة، ملف ترشحه الانتخابي لرئاسة مجلس إدارة النادي إلى جانب أعضاء المجلس قبيل إغلاق باب الترشيح بعد سداد رسوم عضوية الجمعية العمومية خلفا للمهندس أحمد الصائغ، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من قبل الأمير منصور بن مشعل المشرف على كرة القدم، حيث وجد في قائمته كل من ياسر محروس، الدكتور عمر إبراهيم، خالد الشهري، طريف حلواني، خالد النهاري، ياسر علاقي، وطارق خليفة.

وأكد مؤمنة أن ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي جاءت في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من قبل الأمير منصور بن مشعل، مبينا، "سأترشح لحاجة الأهلي لي، والأعضاء الذين تم اختيارهم على قدر كبير من المسؤولية، وسنعمل كفريق واحد على خدمة الأهلي"، مبينا أنه وضع خطتين للعمل حاليا، الأولى قصيرة المدى والثانية طويلة الأجل.

وقال، "نحن حاليا في منتصف الموسم وسنضع خطة قصيرة في ظل رغبتنا لبذل قصارى الجهد في ظل اشتداد المنافسة، وخطتنا الثانية سنعمل على جلب عقود رعاية والاهتمام بشكل كبير بجميع الألعاب".