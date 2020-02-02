أخيرا .. الفيحاء ينتصر

فيما سقط فريق الأهلي لكرة القدم في فخ التعادل أمام مضيفه العدالة 1/1 في الجولة الـ 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حوّل الشباب والفيحاء تأخرهما بهدف من الفتح والفيصلي إلى فوز 2 / 1.

ورفع الأهلي رصيده إلى (30 نقطة)، الشباب إلى (25 نقطة)، الفيحاء (21 نقطة)، والعدالة إلى (11 نقطة)، بينما بقي الفيصلي في (24 نقطة)، والفتح في (10 نقاط).

وفقد الأهلي نقطتين بعد أن تعادل مع العدالة الذي تقدم أولا بهدف سجله ميدوين بيتيجي من متابعة ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس قبل أن ترتد ويبادرها داخل الخشبات الثلاث (30)، إلا أن الأهلي بدد فرحته بعد ثماني دقائق حيث نجح سلمان المؤشر؛ في انتهاز كرة الجزائري يوسف بلايلي؛ وترجمها هدفاً (38).

وكان الحكم قد ألغى هدفاً سجله تشارلز أندريا؛ للعدالة بعد الاستعانة بتقنية فار (48)، فيما اضطر الأهلي إلى استكمال المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لوكاس ليما (84).

ورفض الشباب الخسارة من الفتح بعد أن تأخر بهدف سجله مروان سعدان؛ من ركلة جزاء (35)، إلا أنه قلب الأمور رأسا على عقب في ثلاث دقائق عبر السنغالي ماخيتي ديوب (48)؛ والأرجنتيني كريستيان جوانكا (51).

وحقق الفيحاء "البرتقالي" أول فوز تاريخي في ديربي المجمعة على الفيصلي "حيث تقابلا خمس مرات قبل مباراة أمس، ذهب الفوز فيها للفيصلي ثلاث مرات، وتعادلا مرتين"، بعد أن حوّل تأخره بهدف يوسف الجبلي (36)؛ إلى فوز بهدفين حيث أدرك التشيلي كارلوس فيلانويفا؛ التعادل (39)، وخطف الفوز في الوقت القاتل بعد أن نجح البديل عبدالكريم القحطاني؛ في استغلال كرة عرضية وأسكنها الشباك (91).