السبيع: يتعمدون إيقاف العدالة بـ VAR

أوضح حسين السبيع الرئيس التنفيذي في نادي العدالة، أن فريقه عانى كثيرا من الأخطاء التحكيمية وتحديدا من تقنية فيديو الحكم المساعد الـVAR، خاصة أمام الأهلي 1/1 أمس في الجولة الـ16 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "ما تعرضنا له من أخطاء تحكيمية كارثة، وكأن الذي يحدث متعمد، وVAR ذبحنا ومنح الأهلي نقطة".

وأضاف "علمنا بعد المباراة أن الحكام في غرفة VAR دخلوا في جدال فيما بينهم على الأخطاء التحكيمية التي لصالحنا".

أضاف "من كثرة الأخطاء الكارثية أصابنا هاجس بأن من يقف خلف VAR يتعمد إيقافنا، ونحن بصدد رفع احتجاج لما تعرضنا له أمام الأهلي، لا بد أن نحفظ حقوقنا وندافع عن نادينا، وكنا أجدر بالنقاط وليس نقطة، وعملنا بكل ما نملك لجلب لاعبين محليين وأجانب وجهاز فني، لكن لم نعلم أن VAR سيقف عائقا أمامنا". وزاد: "في ملعبنا وصلنا إلى أكثر من 15 ألف متفرج وجميعهم جماهير العدالة سوى 250 مشجعا أهلاويا، ونطمح أن نكون خامس الأندية جماهيرية". وعن تعاقدهم مع المهاجم نايف هزازي قال، "هزازي من كبار المهاجمين في وقته، وما زال يملك الإمكانات التي تخوله لكي يكون أقوى المهاجمين، وسيجد ضالته في العدالة".