حمدان بطلا لـ «القدرة والتحمل»

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس الهيئة العامة للرياضة بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة أمس في محافظة العلا.

وحقق الشيخ حمدان آل مكتوم ولي عهد دبي كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل ممتطيا صهوة الفرس "عطوفة دي لاب" لإسطبلات إف 3، مسجلا زمنا قدره 4.35.13 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سيف المزروعي على صهوة الجواد "رازورباك ميكانو" لإسطبلات ام ار ام مسجلا زمنا وقدره 4.35.13 ساعات، فيما احتل المركز الثالث الفارس سعيد الحربي على صهوة الجواد "الهمبرة لطيف" لإسطبلات اف 3، مسجلا زمنا قدره 4.35.14 ساعات.

وتعد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل واحدة من أهم وأغلى البطولات على مستوى العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تقام للعام الثاني على التوالي بتنظيم من الهيئة الملكية للعلا وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية ولمسافة 120 كيلومترا وتحت شعار "ملتقى الفرسان".

وشارك في البطولة أكثر من 200 فارس يمثلون 17 دولة، وهي السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، الأردن، مصر، السودان، تونس، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، الصين، باكستان، البرتغال، سلوفاكيا، والأوروجواي.