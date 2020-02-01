مهرجان الكليجا في بريدة يواصل فعالياته بمشاركة 150 أسرة منتجة

يشهد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, غداً, مهرجان الكليجا الثاني عشر, والمقام بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة بريدة, وينظمه الغرفة التجارية بمنطقة القصيم, وذلك للاطلاع على ما يتضمنه المهرجان من حراك اقتصادي لما تشتهر به المنطقة من منتجات غذائية وأعمال يدوية يقوم على إعدادها وتجهيزها 150 أسرة منتجه, بالإضافة إلى وقوف سموه على الفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان والمشتملة على الدورات التدريبية والحرفية ومشاركة الجهات الحكومية والخاصة والفقرات التراثية والشعبية التي تقدمها أركان دول الامارات والبحرين وعمان والمشاركة ضمن فعاليات المهرجان للمرة الأولى.