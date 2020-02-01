استمرار الحرائق خارج نطاق السيطرة قرب العاصمة الاسترالية

استمرت حرائق الغابات، التي تخرج عن نطاق السيطرة في الاشتعال قرب العاصمة الاسترالية، كانبرا اليوم السبت، حيث أحرقت أكثر من 35 ألف هكتار بالفعل.

وقالت السلطات إن "حريق وادي اورورال" في متنزه نامادجي الوطني، الذي يقع بين كانبرا ونيو ساوث ويلز، يهدد حاليا المنازل في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وذكر اندرو بار، رئيس وزراء منطقة "كابيتال تيريتوري" الاسترالية للصحفيين اليوم السبت "يزداد الحريق اشتعالا وربما لا يمكن التنبؤ به".

وكانت الحرائق قد أحرقت بالفعل 15 في المائة من منطقة "كابيتال تيريتوري". وتم إغلاق طريق سريع رئيسي خارج كانبرا.

وتتفاقم حرائق الغابات في كانبرا والمناطق المجاورة بسبب الظروف الحارة والعاصفة بشكل كبير، حيث تجاوزت درجات الحرارة 42 درجة مئوية.

يشار إلى أن حرائق الغابات في استراليا قد اودت بحياة اكثر من 27شخصا ونفوق مليار حيوان.