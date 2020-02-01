أرباح قطاع الفنادق في الهند في الربع الثالث يتجاوز التوقعات لعام2019

سجل قطاع الفنادق في الهند صافي أرباح في الربع الثالث تجاوز متوسط تقديرات المحللين.

وبلغ صافي الأرباح في الربع الثالث 2.03 مليار روبية أي بزيادة 25 % على أساس سنوي، في حين أشارت تقديرات سابقة إلى 1.36 مليار روبية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج".

وبلغت قيمة العائدات خلال الربع الثالث 13.7 مليار روبية بزيادة 3.8 % على أساس سنوي، مقارنة بتقديرات سابقة قيمتها 10.93مليار روبية.