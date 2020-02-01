ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 259 والإصابات تتجاوز 11 ألفا

ذكر تلفزيون الصين المركزي نقلا عن لجنة الصحة الوطنية أن عدد وفيات فيروس كورونا بالصين ارتفع بواقع 46 شخصا أمس الجمعة ليبلغ 259 في المجمل.

وسجلت البلاد 2102 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791.

وكانت لجنة الصحة بإقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، أعلنت تسجيل 45 حالة وفاة و1347 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة.

وأفادت مدينة ووهان عاصمة هوبي بتسجيل 576 حالة إصابة يوم الجمعة فضلا عن 33 حالة وفاة. ولقي 192 شخصا حتفهم بالفيروس داخل ووهان.

ولا تزال شوارع الإقليم مغلقة كما توقفت وسائل النقل العام لكن عددا صغيرا من الناس يواصلون خرق الإجراءات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية يوم الخميس بسبب الفيروس.

إسبانيا وألمانيا تعلنان إصابات بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإسبانية مساء أمس إن المركز الوطني للأحياء الدقيقة أكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جزيرة نائية تابعة لجزر الكناري.

وكان المريض ضمن مجموعة من خمسة أفراد خضعوا للمتابعة والعزل بعد اكتشاف مخالطتهم لرجل ألماني مصاب بالفيروس.

من جهة أخرى ارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في ألمانيا إلى سبع حالات بعد إصابة أول طفل في ألمانيا بعدوى الفيروس كآخر حالة إصابة به.

وأكدت وزارة الصحة في ولاية بافاريا أمس إصابة الطفل وقالت إن والده مصاب بالفيروس وهو من دائرة تراونشتاين في الولاية، وأضافت أن رجلا آخر ثبتت لديه الإصابة أيضا من دائرة فورستنفيلدبروك.

أكثر من 300 مواطن هندي يعودون من إقليم هوبي الصيني

ذكر متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن طائرة تابعة لشركة "إير انديا" للطيران تحمل 324 مواطنا هنديا، معظمهم طلاب، من إقليم هوبي الصيني الذي يجتاحه فيروس كورونا، هبطت في العاصمة الهندية صباح اليوم السبت.

وخضع الهنود، الذين تم إجلاؤهم من إقليم هوبي لحجر صحي في منشأة في ضواحي نيودلهي، أعدها الجيش الهندي. وقال الجيش في بيان إنه سيتم مراقبتهم من قبل فريق من الأطباء لرصد أي أعراض للعدوى.

ومن المتوقع أن يبقوا في حجر صحي، لأسبوعين تقريبا، لكن سيبقون تحت المراقبة، من قبل سلطات الصحة المحلية، فور عودتهم إلى منزلهم.

وذكر رافيش كومار، المتحدث باسم الوزارة أنه سيتم إرسال طائرة أخرى فور إجلاء المواطنين الهنود المتبقين من إقليم هوبي.

وسجلت الهند حتى الآن حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا وهي لطالبة تدرس في إقليم هوبي، ويتم حاليا عزلها في مستشفى في ولاية كيرالا جنوب الهند.

وأكثر من 800 شخص يخضعون للملاحظة في مختلف أنحاء الهند، لاحتمال إصابتهم بالعدوى.

بريطانيا تسحب بعض موظفيها من سفارتها وقنصلياتها في الصين بسبب كورونا

قالت الحكومة البريطانية في بيان اليوم السبت إن بريطانيا قررت سحب بعض موظفيها من سفارتها وقنصلياتها في الصين بسبب فيروس كورونا.

وجاء في البيان أنه "اعتبارا من 31 يناير، سيتم سحب بعض الموظفين وذويهم من السفارة والقنصليات البريطانية في الصين. الموظفون الأساسيون اللازم وجودهم لمواصلة الأعمال المهمة سيبقون".

وأضاف " في حالة ما تدهور الوضع أكثر من ذلك فإن قدرة السفارة والقنصليات البريطانية على تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين من داخل الصين ربما تكون محدودة".

كانت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في الصين نقلت عن وزارة الخارجية قولها إنها تطلب من أفراد أسر موظفي السفارة في الصين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما مغادرة الصين على الفور اعتبارا من 31 يناير.

كوريا الجنوبية تسجل الحالة الـ12 المصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اكتشاف الحالة رقم 12 من المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وأكد مركز تدابير الحجر الصحي المركزي، أنه تم التأكد من إصابة حالة إضافية بفيروس كورونا الجديد لتصل عدد الحالات إلى 12 حالة حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف المركز أن المريض الـ12 هو رجل صيني في الـ49 من عمره، وكان قد أقام في اليابان لفترة، قبل أن يدخل كوريا في يوم 19 يناير الماضي عبر مطار (كيمبو) الدولي بسول.