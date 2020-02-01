اليوم .. "واتساب" تبدأ حظر التطبيق على ملايين الهواتف

تبدأ اليوم شركة "واتساب" حظر التطبيق على ملايين الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "أندرويد" وiOS القديمة.

وهذا الإجراء سيجبر مستخدمي الأجهزة المتأثرة بالحظر على تحديث الأنظمة، في حال كانوا يرغبون في متابعة مراسلة الأصدقاء والعائلة عبر تطبيق الدردشة الأشهر في العالم.

وبحسب بيان "واتساب" فإن التطبيق سيتوقف عن العمل على نظام iOS 7، وهواتف "أندرويد" التي تعمل بأي إصدار قبل "جينجر بريد" 2.3.7.

وعلى الرغم من أن نظامي التشغيل عمرهما بضعة أعوام، حيث أطلق iOS 7 عام 2014 وأصدر "جينجر بريد" 2.3.7 في 2010، إلا أنك هناك ملايين الأجهزة لا تزال تشغلهما.

وبحسب أرقام أعلنتها "جوجل" فإن هناك ما يقارب 7.5 مليون جهاز ما زالت تعمل بنظام "جينجر بريد" من أصل 2.5 مليار جهاز "أندرويد".

أما بالنسبة إلى "أبل" فليس هناك أرقام معلنة عن عدد مستخدمي نظام iOS 7، ولا تقدم الشركة الأمريكية نسبا مئوية عن مستخدمي الأنظمة لديها مثل "جوجل"، لكنها قالت سابقا إن 7 في المائة من جميع أجهزتها تعمل على أنظمة أقدم من iOS 12.

وتزعم التقديرات غير الرسمية أن نحو 0.1 في المائة من بعض نماذج "آيفون" القديمة، مثل 5S، تستمر في تشغيل نظام التشغيل iOS 7. وبالطبع، لا يمكن تأكيد هذه الأرقام.

وبينت "واتساب" أن سبب توجهها إلى حظر عمل التطبيق على أنظمة قديمة جاء بسبب رغبتها في التركيز خلال الأعوام السبعة المقبلة على أجهزة الهواتف الذكية التي يستخدمها أغلب الناس.