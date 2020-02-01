أمريكية تحمل بـ 3 توائم مرتين متتاليتين

في حالة نادرة، تحدث مرة واحدة بين كل 64 مليون حالة، حملت امرأة أمريكية بثلاثة توائم، في مرتين متتاليتين، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.

فقد أنجبت تيانا ستانتون من زوجها كاريل كوفينجون عند زواجهما طفلة أسمياها كيلي، ثم أنجبت بعد بضع أعوام قليلة ثلاثة توائم، بنتان وصبي.

وإلى حد الآن تبدو الأمور عادية ويمكن أن تحدث مع أي زوجين في العالم، غير أن تاينا وزوجها فوجئا بعد أشهر قليلة من إنجاب التوائم الثلاثة، بحمل جديد وأيضا بثلاثة توائم.

وهنا يقول الأطباء، بحسب صحيفة "ديلي ميل"، إن الحمل بثلاثة توائم بشكل طبيعي دون عمليات إخصاب صناعي، وبشكل متتالي أمر نادر الحدوث، ويحدث ذلك مرة واحدة من بين 64 مليون حالة إنجاب توائم.

وأوضحت تيانا في تصريحات صحافية أنها قد انتابتها مشاعر من الخوف والفزع، لكن ردة فعلها زوجها كانت معاكسة إذ شعر بسعادة غامرة.

وأضافت، "لاحقا كنت سعيدة بما حصل معي، لأنني كنت أصنع تاريخا"، على حد تعبيرها، لكنها خلال فترة الحمل فقدت أحد التوائم، لتنجب لاحقا طفلين بصحة جيدة.

ورغم ضيق الحال جراء وجود ستة أطفال، قالت تانيا، "لدي الآن أبناء رائعون يحبونني، وهذا أفضل ما في الأمر"، مشيرة إلى أنها دشنت موقعا على الإنترنت للحصول على تبرعات مادية، تستغلها في شراء احتياجات ذريتها من حفاضات وطعام وملابس.