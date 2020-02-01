الغشيان: بالقادسية سأكون نجما

أوضح فرج الغشيان لاعب فريق النصر لكرة القدم والمنتقل بنظام الإعارة للقادسية حتى نهاية الموسم، أنه وافق على الانتقال لعدة أسباب أبرزها رغبته في المشاركة أساسيا بشكل مستمر بعد أن تضاءلت مشاركته مع النصر وأصبح يتدرب مع درجة الشباب، وقال "لم أتحدث مع المدرب فيتوريا أو إدارة النادي لكن رغبتي في تطوير نفسي والاستفادة من اللعب وزيادة راتبي الشهري هي أسباب مهمة لكل لاعب ولم تجعلني أتردد في خوض التجربة.

وكانت إدارة النصر قد أعارت الغشيان إلى القادسية حتى نهاية الموسم ضمن صفقة انتقال خالد الغنام الذي وقع للنصر.

وحول مشاركة القادسية في دوري الدرجة الأولى، قال الغشيان "القادسية فريق كبير وله تاريخه ونجومه وهو ينافس بقوة إلى العودة لمصاف دوري الممتاز، وكل لاعب أصبح يهتم بالمشاركة والإعارة ليست نهاية المطاف، بل شاهدنا نجوما في الأندية يذهبون إعارات بداية لعبهم ومن ثم يعودون لصفوف الفريق ويصبحون الأفضل في السعودية وهذا ما أسعى له بأن أسجل نفسي أحد نجوم الكرة السعودية".

من ناحية أخرى، وقعت إدارة النصر مع ثمانية من لاعبي درجة الشباب لمدة ثلاثة أعوام ونص العام مقابل 12 ألفا كراتب شهري بدلا عن 10.8 ألف ريال على ما حددت اللوائح تحفيزا لهم.