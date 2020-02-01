في يوم طلاق تاريخي .. قادة الاتحاد الأوروبي: القارة العجوز على أعتاب عصر جديد

أثنى رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي على ما وصفوه بـ"أوروبا على عتبة عصر جديد"، مذكرين المملكة المتحدة بأنها ستخسر "مكتسبات" الدولة العضو، وذلك في رسالة نشرت أمس، المصادف ليوم الطلاق التاريخي.

وأعرب شارل ميشال (المجلس الأوروبي) وأورسولا فون دير لاين (المفوضية) وديفيد ساسولي، (البرلمان) في النص عن "الاستعداد للانخراط في شراكة جديدة مع جيران الضفة الأخرى من بحر المانش".

وقالوا "بالنسبة إلينا، كما لأشخاص كثر، سيكون هذا اليوم حتما مدعاة تأمل وسيتسم بمشاعر مختلطة".

ودخل "بريكست" حيز التنفيذ ليلة أمس عند الساعة 23.00 بتوقيت جرينتش، بعد نحو نصف قرن من انضمام المملكة المتحدة إلى المشروع الأوروبي.

وبينما ستبدأ عقب "بريكست" مرحلة مفاوضات مع لندن حول طبيعة العلاقات المستقبلية، حذر المسؤولون الثلاثة من أنه "في غياب شروط عادلة في مجالات البيئة والعمل والنظام الضريبي ومنح الدولة، لا يمكن أن تكون ثمة فرص واسعة للوصول إلى السوق الموحدة"، وذكروا بأنه "لا يمكننا الحفاظ على المكتسبات المنشودة من مكانة العضوية حين نفتقد هذه الصفة".

وينبغي على المفوضية الأوروبية التفاوض مع لندن بشأن علاقة ما بعد بريكست بدءا من بداية آذار (مارس)، أي خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد حتى نهاية 2020.

وأضاف المسؤولون الثلاثة "برغم انتفاء العضوية ضمن الاتحاد الأوروبي، فإن المملكة المتحدة ستبقى جزءا من القارة العجوز. الجغرافيا والتاريخ المشتركان، كما الروابط القائمة في عدد من المجالات، تجمعنا بشكل راسخ وتجعل منا حلفاء طبيعيين".

وعدوا أنه في أعقاب "بريكست" "ستستمر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في توحيد الجهود وبناء مستقبل مشترك.. لا يمكن لأي بلد بمفرده احتواء تطور التغير المناخي، إيجاد حلول على صعيد المستقبل الرقمي أو إسماع صوته في خضم انعدام التناغم المتنامي، الذي يحكم العالم"، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في "النهوض بأعبائه مع بزوغ شمس الغد".

وذكرت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في خطاب بمناسبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن "القوة لا تكمن في العزلة الرائعة، ولكن في اتحادنا الفريد".

ويأتي تصريح دير لاين في إشارة إلى تعاليم السياسة الخارجية لبريطانيا بدءا من نهاية القرن الـ19، وأشارت رئيسة المفوضية إلى أن بروكسل تريد "أوثق علاقة ممكنة مع لندن، ولكنها ستدافع عن مصالحها بعزم كبير.. هذه ليست نهاية، بل البداية.. الشعب البريطاني هو الذي قرر، ويجب احترام ذلك".

وتجاوز انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي العقبة الرسمية الأخيرة في بروكسل أمس الأول ليصبح ساريا بشكل نهائي، لكن الإجراء كان خاليا من أي مراسم، كما هطلت أمطار غزيرة على تجمع نظم بقلب عاصمة الاتحاد "لتوديع" بريطانيا.

وأيدت الدول الأعضاء الـ27 اتفاق الانسحاب، الذي جرى التوصل إليه في تشرين الأول (أكتوبر) بعد أكثر من ثلاثة أعوام من المفاوضات الصعبة.

وجاءت الموافقة تحت مسمى "الإجراء المكتوب" وهو رسائل بالبريد الإلكتروني من دول التكتل، وشكل المشهد تناقضا صارخا مع الموقف الدرامي، الذي خيم على تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاق التاريخي الأربعاء، الذي شهد هتافات وتلويحا بالأعلام ودموعا على مغادرة بريطانيا للاتحاد بعد نحو نصف قرن.

ولن تصبح بريطانيا من الآن بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وستدخل مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) لمنح المواطنين والشركات وقتا للتأقلم مع الأوضاع الجديدة.

وخلال الفترة الانتقالية ستستمر بريطانيا في تطبيق قوانين الاتحاد، لكنها لن تكون ممثلة في مؤسساته، وبدأ حفل نظمته بلدية مدينة بروكسل للاحتفال بالصداقة مع بريطانيا بداية سيئة الخميس الماضي بسبب هطول الأمطار على ساحة جراند بالاس الشهيرة في بروكسل.

ويخطط البرلمان الأوروبي لوضع أحد أعلام بريطانيا لديه في متحف التاريخ الأوروبي القريب، الذي يقص أهم الأحداث، التي مرت بها القارة منذ 1789.