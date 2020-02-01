الحزن يختلط بالغضب في اسكتلندا .. وتلويح باستفتاء الاستقلال

في خضم "لحظة حزن" بسبب مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، طالبت نيكولا ستورجن زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي أمس بإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا. وبحسب "الألمانية"، تعهدت ستورجن، التي تترأس أيضا منصب الوزير الأول في اسكتلندا، في كلمة لها أمام حشد من أنصارها في أدنبرة، ببناء "أمل في مستقبل أفضل لاسكتلندا".

وتأتي مطالبة ستورجن بإجراء استفتاء على استقلال البلاد بعد أن أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "يوجوف" أن نحو 51 في المائة من الناخبين في اسكتلندا يفضلون الاستقلال، وهو أول استطلاع يسجل أغلبية في تصويت الناخبين لمصلحة الاستقلال منذ 2015.

وأضافت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي أنها ستعمل على بناء: "مستقبل يمكننا فيه الشعور بأننا نعيش في مكان مفتوح ومرحب بنا فيه من أجل الدراسة والعمل، ويمكننا أن نصبح فيه عضوا مهما ضمن أسرة الأمم الأوروبية". وتابعت ستورجن: "بعد هذه الليلة، هذا المستقبل يتيح لنا فقط الاستقلال. مهمتنا هي إقناع أغلبية الناس في اسكتلندا بأن يختاروه".

ومضت ستورجن قائلة إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون "لحظة حزن حقيقي وشديد لكثير منا في جميع أنحاء المملكة المتحدة". وأوضحت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي "هنا في اسكتلندا، بالنظر إلى أن ذلك يحدث ضد إرادة الأغلبية العظمى منا، فإن هذا الحزن سيختلط بالغضب". وتزعم ستورجن أن الحزب القومي الاسكتلندي لديه تفويض بإجراء استفتاء بعد فوزه بـ 48 من أصل 59 مقعدا مخصصا لاسكتلندا في البرلمان البريطاني، وذلك في الانتخابات المبكرة، التي أجريت الشهر الماضي.

واستبعد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني إجراء استفتاء ثان، مؤكدا أن القضية تم حلها في التصويت، الذي أجري في 2014، عندما عارض 55 في المائة من الناخبين في اسكتلندا الاستقلال عن المملكة المتحدة.