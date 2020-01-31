انكماش الاقتصاد الفرنسي لأول مرة في رئاسة ماكرون.. أكبر تراجع في منطقة اليورو

انكمش الاقتصاد الفرنسي بشكل غير متوقع للربع الرابع على التوالي، ليسجل أكبر تراجع في منطقة اليورو في نهاية 2019.

وقالت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس إن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجع 0.1 في المائة، وسط انخفاض في الصادرات والمخزونات.

وكان جميع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت آراؤهم، قد توقعوا تحقيق نمو، بينما تباطأ نمو إنفاق المستهلكين والاستثمار في الأعمال التجارية على حد سواء، مسجلين أقل ربع سنوي.

وبقي اليورو عند مستوى منخفض بعد التقرير، وتم تداوله بسعر 1.1023 دولار في باريس، بانخفاض 0.1 في المائة.

ويتناقض هذا الانكماش مع الأجواء الأكثر تفاؤلا، التي سادت أوروبا أخيرا، وكانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى أن النمو في منطقة اليورو يمكن أن يتحسن في 2020.

وأظهر تقدير أولي أمس أن نمو اقتصاد منطقة اليورو تباطأ عن المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019، بينما ارتفع التضخم في (كانون الثاني) يناير بما يتماشى مع التوقعات بفضل قفزة سجلتها أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ والطاقة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 0.1 في المائة على أساس فصلي، مسجلا زيادة بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي.

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا نموا 0.2 في المائة على أساس فصلي وزيادة سنوية 1.1 في المائة.

وعلى نحو منفصل، ذكر يوروستات أن أسعار المستهلكين انخفضت 1 في المائة على أساس شهري في كانون الثاني (يناير) وسجلت زيادة 1.4 في المائة على أساس سنوي، ما يمثل تسارعا من معدل بلغ 1.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).

لكن ارتفاع التضخم العام يرجع بشكل أساسي إلى قفزة في الأسعار المتقلبة للأغذية والمشروبات والتبغ، التي صعدت 2.2 في المائة على أساس سنوي، كما زادت أسعار الطاقة 1.8 في المائة.

وباستثناء الأغذية غير المصنعة والطاقة، أي ما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، تكون الأسعار قد نمت 1.3 في المائة على أساس سنوي، لتتباطأ من معدل 1.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).