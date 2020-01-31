ناجية من "كورونا": هذه نصيحتي لهزيمة الفيروس الفظيع

الصينية هو جيانغ (44 عاما) الناجية من الفيروس الذي أشغل العالم "كورونا"، إذ أصيبت به قبل 15 يوما، وشُفيت منه، وتحدثت عن تجربتها مع المرض المرعب، وعن نصائحها للمصابين.

ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، قالت هو جيانغ إنها ولدت في مقاطعة ووشان، في مدينة تشونغتشينغ (جنوب غربي الصين) وهي تعمل في ووهان منذ أعوام، مشيرة إلى أنها في 15 كانون الثاني (يناير)، ذهبت إلى المنزل للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، ووصل زوجها إلى محطة سكة حديد المقاطعة لمقابلتها وعندما رأى أنها ليست على ما يرام، نقلها على الفور إلى مستشفى محلي، وبعد عدة أيام، لم يعط العلاج نتيجة إيجابية، وتم نقلها إلى مستشفى سانسيا المركزي في وانزهو، حيث تم عزلها وتشخيص مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا، وكانت أول مريضة بهذا المرض في تشونغتشينغ، وكان الأطباء والممرضات يعاملونها برعاية خاصة.

وتابعت جيانغ أن الأطباء أجروا علاجا مضادا للفيروسات ومضادا للعدوى، واستخدموا طرق الطب الصيني التقليدي. وفي الأيام الأخيرة، تغيرت جميع الأعراض إلى الأفضل. وبعد ذلك قال لها الأطباء إنه يمكنها الخروج من المستشفى، ولم يتقاض الأطباء أي أجر لقاء العلاج.

ونصحت جيانغ المصابين قائلة: يسألونني عن هذا المرض الفظيع، أعتقد أن أهم شيء هو عدم الخوف، والأهم هو حماية نفسك بأفضل طريقة ممكنة، من المهم جدا ارتداء قناع وغسل اليدين كثيرا. وإذا ارتفعت درجة الحرارة، وبدأ السعال وأعراض أخرى، فيجب الذهاب إلى المستشفى على الفور. لا داعي للقلق من أنك معزول، وعليك الحفاظ على مزاج جيد، وفعل ما يقوله الأطباء، يجب أن نثق بالأطباء، وحينها ستتحسن بالتأكيد".