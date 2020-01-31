أسواق الأسهم العالمية تكافح للعودة إلى الصعود .. الحذر يسيطر على المستثمرين

كافحت أسواق الأسهم العالمية للعودة إلى الصعود، في الوقت الذي يحدو فيه المستثمرين الأمل في أن يتم احتواء الوباء الصيني قريبا.

في الوقت ذاته، أظهرت مسوح استقرار نشاط المصانع الصينية وشركات الخدمات هذا الشهر، لكن هذا كان على الأرجح قبل أن يلقي الفيروس بكامل ثقله.

وتراجع المؤشران القياسيان ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي عند الفتح في بورصة وول ستريت أمس، مع تضررهما من مخاوف بشأن تأثير تفش وبائي لفيروس كورونا في الاقتصاد العالمي، لكن مؤشر ناسداك لقي دعما من أرباح قوية أعلنتها "أمازون دوت كوم".

ووفقا لـ"رويترز"، انخفض "داو جونز" 46.40 نقطة، أو 0.61 في المائة، إلى 28813.04 نقطة في بداية الجلسة بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.33 نقطة، أو 0.04 في المائة، إلى 3282.33 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 25.39 نقطة، أو 0.27 في المائة، إلى 9324.33 نقطة.

وأعلنت شركة إكسون موبيل أمس، انخفاض أرباح الربع الأخير من العام الماضي 5.2 في المائة، إذ تضررت نتائجها من ضعف الهوامش في أنشطتها للتكرير والكيماويات.

وبحسب "رويترز"، تراجع صافي الربح العائد للشركة إلى 5.69 مليار دولار أو 1.33 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من ستة مليارات دولار أو 1.41 دولار للسهم قبل عام.

وشملت أرباح الشركة في الربع الرابع مكسبا بقيمة 3.9 مليار دولار، يأتي بشكل أساسي من بيع أصول غير عاملة في قطاع أنشطة المنبع في النرويج إلى "فار إنرجي إيه.إس".

وارتفع إنتاج أكبر شركة نفط أمريكية 0.2 في المائة إلى 4.02 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي في الربع الرابع.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفعت الشركة تقديراتها لإنتاج النفط من كشف تابع لها في جيانا بمقدار ملياري برميل، ليصل إجمالي موارد النفط والغاز القابلة للاستخراج من الكشف إلى ما يزيد على ثمانية مليارات برميل.

وأوروبيا، ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس، بدعم من مكاسب حققتها أسهم شركات الطيران والتعدين، في اليوم الذي تنهي فيه المملكة المتحدة رسميا عضويتها التي استمرت 40 عاما في الاتحاد الأوروبي.

وما زال مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، الذي ارتفع 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت جرينتش، يتجه صوب تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي بفعل المخاوف من تفشي فيروس كورونا في الصين الذي أودى حتى الآن بحياة 200 شخص.

وتشجع المستثمرون أيضا من إحجام منظمة الصحة العالمية عن فرض قيود على السفر والتجارة إلى الصين، حتى مع إعلانها أن تفشي الفيروس يشكل حالة طوارئ عالمية.

وحقق قطاع السفر والترفيه وكذلك التعدين، وهما من بين القطاعات الفرعية الأوروبية الأكثر تضررا هذا الأسبوع، أداء يفوق أداء سائر السوق.

ونزل سهم "بانكو ساباديل" الإسباني 7.3 في المائة بعد أن تحول إلى الخسارة في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي بسبب ارتفاع فاق التوقعات لمخصصات القروض الرديئة وخسائر في وحدته التابعة البريطانية "تي.إس.بي".

وآسيويا، أغلق مؤشر نيكاي مرتفعا أمس، بدعم من بعض نتائج الأعمال والتوقعات الإيجابية للشركات، على الرغم من أن المؤشر القياسي سجل أسوأ انخفاض أسبوعي في ستة أشهر بفعل المخاوف من فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين.

وارتفع مؤشر نيكاي 0.1 في المائة ليغلق عند 23205.18 نقطة، لكنه خسر 2.6 في المائة في الأسبوع.

وتراجع المؤشر بنسبة 1.9 في المائة في كانون الثاني (يناير) هو أول هبوط شهري له منذ آب (أغسطس) من العام الماضي.

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.6 في المائة إلى 1684.44 نقطة لينهي أسبوعا صعبا.

وما زال المستثمرون يشعرون بالقلق إزاء الكيفية التي قد يحدث بها الفيروس اضطرابا في الاقتصاد العالمي، مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس حالة طوارئ صحية عالمية.

كما كانت المعنويات مدفوعة أمس بمجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية لشركات يابانية.

وارتفع سهم فوجيتسو 12 في المائة لأعلى مستوى في 18 شهرا بعد أن رفعت شركة تكنولوجيا المعلومات العملاقة توقعاتها للأرباح والتوزيعات النقدية، وأعلنت إعادة شراء أسهم.

وقفز سهم انريتسو كورب 7.8 في المائة أيضا بفضل أرباح إيجابية بسبب الطلب القوي المرتبط بشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.

كما تلقت "تشوجاي للأدوية" الدعم من أرباح قوية، ليرتفع سهم ثاني أكبر شركة يابانية لصناعة الأدوية من حيث رأس المال السوقي 7.6 في المائة.

على الجانب الآخر، أغلق سهم نينتندو عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر جراء عمليات بيع لجني الأرباح، وحققت شركة ألعاب الفيديو أعلى ربح فصلي في عشرة أعوام بفضل طلب قوي على جهاز سويتش، ورفعت توقعاتها لمبيعات الجهاز للعام بالكامل.

وانخفض سهم "سكرين هولدينجز" لإنتاج آلات صناعة الرقائق 6.5 في المائة بعد أن تراجع بالحد الأقصى اليومي البالغ 19.3 في المائة أمس الأول، عقب خفض مفاجئ من الشركة لتقديراتها للأرباح.

وخفضت شركة مستحضرات التجميل "كوزي" الأرباح السنوية المستهدفة لها بنسبة 19 في المائة، مشيرة إلى انخفاض في عدد السياح القاصدين اليابان بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين، وفقا لـ"الألمانية".

وأرجعت الشركة، ومقرها طوكيو، التراجع المتوقع في أدائها المالي إلى ارتفاع قيمة الين وارتفاع ضريبة الاستهلاك في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وخفضت شركة كوزي أرباحها الصافية المتوقعة في الربع الأول من العام حتى 31 آذار (مارس) إلى 30 مليار ين، بما يقل عن تقديرات المحللين الذين استطلعت اراءهم وكالة أنباء "بلومبيرج".

وكانت شركات التجزئة من بين المؤسسات الأكثر تضررا في اليابان في ظل انتشار الفيروس سريعا في الصين والعالم بصفة عامة.

وحظرت الصين الأسبوع الماضي الأفواج السياحة فيما وراء البحار للمساعدة على احتواء الفيروس الذي أودى بحياة 213 شخصا على الأقل في البلاد، وأصاب نحو عشرة آلاف شخص على مستوى العالم، ما خفض الزائرين الذين كانوا يمثلون قرابة ثلث إجمالي الوافدين إلى اليابان في 2019.

من ناحيتها، قالت الحكومة اليابانية أمس، "إنها ستحظر دخول الأشخاص الذين يعانون أعراضا بسبب العدوى".

وانخفضت أسعار أسهم كوزي بنسبة 9.1 في المائة خلال الأسبوع الجاري، إلى جانب شركات تجزئة أخرى وشركات سياحية.

من جانبها، أوضحت شركة سامسونج للهندسة الكورية الجنوبية أمس، أن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 321.1 في المائة عن عام 2018 إلى 295.6 مليار وون "248 مليون دولار" في العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيانها الدوري أن أرباحها التشغيلية بلغت 385.5 مليار وون العام الماضي، بزيادة قدرها 87.1 عن العام السابق عليه، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وارتفعت المبيعات السنوية بنسبة 16.2 في المائة إلى 6.36 تريليون وون خلال الفترة نفسها.

وعربيا، بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 10.8 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 708.1 مليار جنيه.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39 في المائة ليسجل مستوى 13918.84 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 0.75 في المائة ليبلغ مستوى 538.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ارتفاعا بنحو 0.87 في المائة ليبلغ مستوى 1395.11 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 9.7 مليار جنيه من خلال تداول 796 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 67.2 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 23.5 في المائة والعرب على 9.4 في المائة بعد استبعاد الصفقات.

ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 76.4 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 36.7 مليون جنيه.

وشهريا، منيت البورصة المصرية خلال تعاملات كانون الثاني (يناير) بخسائر طفيفة بلغت نحو 200 مليون جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 708.1 مليار جنيه.

وتباين أداء مؤشرات السوقين الرئيسة والثانوية، فانخفض مؤشر السوق الرئيسة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31 في المائة ليسجل مستوى 13918.84 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 0.21 في المائة ليبلغ مستوى 1395.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 0.67 في المائة ليبلغ مستوى 538.04 نقطة.

وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 47.3 مليار جنيه من خلال تداول 3.395 مليار ورقة منفذة على 377 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 65.8 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 24.5 في المائة والعرب على 9.7 في المائة بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 190.5 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 199.4 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.