إنتاج النفط الأمريكي في نوفمبر يقفز إلى مستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري نشر اليوم إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قفز 203 آلاف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

ووفقا لأحدث البيانات، قفز انتاج النفط الأمريكي أكثر من مليون برميل يوميا في الأحد عشر شهرا الأولى من 2019 .

ولم تنشر إدارة معلومات الطاقة حتى الآن بيانات الانتاج لشهر ديسمبر .