غرامة 4 مليارات دولار على "إيرباص" لتقديمها رشا للحصول على صفقات

وافقت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات على دفع أربعة مليارات دولار لتسوية اتهامات بالرشا ظلت مستمرة لمدة طويلة، وذلك في إطار صفقة ستصنف ضمن الأكبر على الإطلاق، لكنها ستحرر عملاق صناعات الفضاء والطيران من أعوام من التحقيقات في عملياتها التسويقية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" اليوم.

وقال المدعي جان فرانسوا بونيرت في مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي، وهو هيئة قضائية متخصصة في تعقب الجرائم الاقتصادية والمالية الخطيرة، في جلسة استماع في المحكمة في باريس من أجل السماح للقاضي بمراجعة وإمكانية الموافقة على التسوية إن إيرباص استخدمت رشا في 16 دولة، بما في ذلك اليابان وروسيا والصين، من أجل تعزيز أرباحها بمقدار 1.05 مليار يورو (1.2 مليار دولار).

كما توصلت السلطات البريطانية والأمريكية إلى اتفاقات أولية مع الشركة الأوروبية، ومن المقرر أن تتم الموافقة عليها في وقت لاحق من اليوم.