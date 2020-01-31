"جولدمان ساكس": تفشي فيروس كورونا سيلحق ضررا بالنمو في الصين وأمريكا

قال بنك الاستثمار جولدمان ساكس اليوم إن تفشي فيروس كورونا من المرجح يقتطع 0.4 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي في الصين في 2020، ومن المحتمل أن يكون له أيضا تأثير سلبي بدرجة أقل على نمو الاقتصاد الأمريكي.

ويقدر البنك أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيتراجع 0.4 نقطة مئوية في الربع الأول، لكنه قال ان النمو من المرجح أن يتعافى في الربع التاني "وهو ما سيؤدي إلى تراجع صاف صغير للنمو في أمريكا في العام 2020 بكامله".

وعدًل جولدمان ساكس بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الصين هذا العام إلى 5.5 في المئة من 5.9 في المئة.