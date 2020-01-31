أداء متباين للأسهم الأمريكية في ظل مخاوف كورونا

تراجع المؤشران القياسيان ستاندرد اند بورز500 وداو جونز الصناعي في بورصة وول ستريت اليوم مع تضررهما من مخاوف بشأن تأثير تفش وبائي لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وانخفض داو جونز 46.40 نقطة، أو 0.61 بالمئة، إلى 28813.04 نقطة في بداية الجلسة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 1.33 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 3282.33 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 25.39 نقطة، أو 0.27 بالمئة، إلى 9324.33 نقطة.