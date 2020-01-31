سفارة المملكة في الصين تدعو المواطنين السعوديين للتواصل معها والحصول على التعليمات

دعت السفارة السعودية في الصين، والقنصلية العامة في قوانجو، الطلبة والمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال الموجودين في الصين ، إلى الحصول على التعليمات اللازمة وذلك بالاتصال بعدد من الأرقام المخصصة للسعوديين. كما أكدت السفارة على الجميع البقاء في مقار سكنهم والالتزام بالتعليمات والتوجيها الصحية المعلنة من قبل السلطات المعينة في الصين .

وترجو القنصلية من كافة الطلبة والمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال المتواجدين في هونج كونج الاتصال بالأرقام الموضحة ادناه للحصول على التعليمات اللازمة: القنصل العام حمد الجبرين 0085261430919 طلال الحربي مسؤول شؤون السعوديين 0085296664741 شادي المطيري العلاقات العامة 0085252027998

وأوضحت السفارة والقنصلية أن الأرقام هي كالتالي: رئيس القسم القنصلي إبراهيم العيسى (008618500224844)، مسؤول شؤون السعوديين فواز المحمدي (008615011007558)، مسؤول العلاقات العامة محمد الشريف (008613161130770)، السفير تركي الماضي (008618511178585).