وزير الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا حتى الآن.. ورفعنا الجاهزية تحسبا لأي طارئ

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه تم رفع الجاهزية تحسبًا لوصول أي حالة مصابة بفيروس كورونا. وأوضح الربيعة عبر حسابه في تويتر أن وزارة الصحة تتابع باهتمام بالغ فيروس كورونا المستجد منذ اكتشاف الحالات الأولى في الصين، ورفعت منظمة الصحة العالمية الحالة إلى حالة صحة عامة طارئة عالمية بعد انتشاره في العديد من الدول.

وأكد الربيعة أنه ومنذ وقت مبكر قمنا بتفعيل إجراءات مكافحة العدوى ورفعنا الجاهزية في المنشآت الصحية وبدأنا بفرز كل من يأتي من الصين وفحص من يحتاج. ولم تسجل أي حالة إيجابية في المملكة حتى الآن.

وأضاف أنه ونظراً لأن فترة حضانة المرض قد تمتد لأسبوعين قبل ظهور الأعراض، فإن لدينا متابعة لكل من تظهر عليه علامات عدوى وسبق أن زار الصين حديثاً أو خالط مريضاً مشخصاً بمرض كورونا الجديد، حيث يتم عزله إلى أن يثبت عدم إصابته بالمرض.



وقال الربيعة "حالياً رفعنا الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف بشكل سريع بالتعرف على جميع المخالطين والتأكد من سلامتهم وعزلهم حتى انقضاء فترة الحضانة لضمان عدم انتقاله للآخرين،كما نحث جميع المواطنين والمقيمين على اتباع النصائح الصحية التي تصدرها وزارة الصحة"

وأضاف "أشكر جميع الجهات الحكومية التي تفاعلت بشكل سريع لرفع مستويات الجاهزية والتكامل، وتوفير معلومات المسافرين والرحلات وتفعيل إجراءات الوقاية في المنافذ البرية والجوية والبحرية لحماية وطننا من هذا الفيروس".