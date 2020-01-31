ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية 47% في 2019

أظهرت بيانات جمركية اليوم أن واردات النفط الخام الصينية من السعودية ارتفعت نحو 47 % في 2019، مع استقرار الشحنات من المملكة في ديسمبر مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وأفادت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين في 2019 من الرياض بلغت إجمالا مستوى قياسيا عند 83.32 مليون طن، أو 1.67 مليون برميل يوميا. وبلغت الشحنات في ديسمبر 6.99 مليون طن.

وقامت روسيا، ثاني أكبر مورد للصين، بتصدير شحنات قياسية إلى بكين بلغت 77.64 مليون طن في 2019، نحو 1.55 مليون برميل يوميا، بارتفاع نسبته تسعة بالمئة تقريبا مقارنة مع العام السابق بحسب ما أظهرته البيانات. وساهم الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة على خام إسبو، أحد درجات التصدير الرئيسية لروسيا، في زيادة الواردات من موسكو.

وتراجعت واردات الصين من الولايات المتحدة، التي تضررت بشدة جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي استمرت فترة طويلة، بواقع النصف تقريبا في 2019 إلى 6.35 مليون طن، في غياب واردات في ديسمبر كانون الأول.

