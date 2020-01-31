ارتفاع صافي أرباح "سامسونج" للهندسة 321.1 % خلال 2019

أوضحت شركة سامسونج للهندسة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 321.1 % عن عام 2018 إلى 295.6 مليار وون (248 مليون دولار) في العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيانها الدوري أن أرباحها التشغيلية بلغت 385.5 مليار وون العام الماضي، بزيادة قدرها 87.1 عن العام السابق عليه، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وارتفعت المبيعات السنوية بنسبة 16.2% إلى 6.36 تريليون وون خلال نفس الفترة.