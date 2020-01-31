سعر البيع الرسمي للخام العماني ينخفض إلى 64.89 دولار

تفيد حسابات لرويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الجمعة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في مارس سينخفض 0.60 دولار إلى 64.89 دولار للبرميل.
سعر البيع الرسمي للخام العماني في مارس آذار هو متوسط التسويات اليومية في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش على مدى يناير لعقد أقرب استحقاق.
وحُسب سعر البيع الرسمي لخام دبي، المحدد عند خصم 0.25 دولار للبرميل عن الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 64.64 دولار للبرميل لشهر مارس.
الطاقة- النفط
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