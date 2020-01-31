أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الصين وعدد وفيات "كورونا" يتجاوز 200

حذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر للصين مع وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 213 اليوم الجمعة وإعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على مستوى العالم.

وفي مذكرة جديدة بشأن السفر، رفعت وزارة الخارجية مستوى التحذير بالنسبة للصين إلى مستوى العراق وأفغانستان وقالت على موقعها الإلكتروني "لا تسافروا إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في ووهان".

وأبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي البرلمان اليوم الجمعة أن الحكومة قررت رفع مستوى التحذير من الأمراض المعدية في الصين وحثت المواطنين على تجنب أي رحلات غير ضرورية.

وأصدرت اليابان تحذيرا أعلى درجة من السفر لإقليم هوبي بوسط الصين، وعاصمته ووهان، حيث ظهر الفيروس أول مرة في ديسمبر كانون الأول، ونصحت رعاياها بعدم السفر إلى هناك نهائيا.

ولم تعقب بكين على التحذير الأمريكي، لكن في رد على إعلان منظمة الصحة العالمية قالت متحدثة باسم الخارجية الصينية إن بلادها "اتخذت أشمل وأقوى إجراءات للوقاية والسيطرة".

وقالت المتحدثة هوا تشون ينغ في بيان "نتمتع بالثقة الكاملة والقدرة على الانتصار في المعركة ضد هذا الوباء".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس إن المنظمة "لا توصى.. بل وتعارض في الواقع" فرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين.

وقالت السلطات الصحية في الصين إن عدد الإصابات ارتفع إلى 9692 حالة حتى أمس الخميس.

ولم تحدث أي وفيات بسبب الفيروس خارج الصين وإن كانت هناك بلاغات عما يصل إلى 129 حالة في 22 دولة ومنطقة أخرى، منها ثماني حالات انتقل فيها الفيروس بين البشر في أربع دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا.



لكن المخاوف تتنامى، فما زال الكثير من الغموض يكتنف الفيروس بما في ذلك مدى قدرته على الإجهاز على المريض والانتقال بين البشر، وإن كان الباحثون حول العالم يسابقون الزمن لكشف أسراره وتطوير لقاح واق.

وأوقفت إيطاليا حركة المرور الجوي مع الصين تماما، في إجراء أشد صرامة من معظم الدول وذلك بعد أن أعلنت عن أول حالتي إصابة مؤكدة بالبلاد وكانت بين سائحين صينيين.

وعلقت المزيد من شركات الطيران الرحلات إلى بر الصين الرئيسي بما في ذلك شركة إير فرانس والخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) وشركة لوفتهانزا الألمانية وشركة فيرجن أتلانتيك والخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الكينية، بينما خفضت شركات أخرى الرحلات.

ونقلت وكالة جيجي للأنباء اليوم الجمعة عن شركة (إيه.إن.إيه القابضة) اليابانية قولها إنها قد تدرس تعليق الرحلات للصين وأضافت أن حجز رحلات إلى هناك خلال شهر فبراير تراجع بواقع النصف.

وتعكف العديد من الحكومات الأجنبية على إجلاء مواطنيها من هوبي ثم وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما هي فترة حضانة الفيروس.

وذكرت السفارة البريطانية أن طائرة تحمل بريطانيين وأوروبيين آخرين غادرت ووهان اليوم الجمعة.

وقالت اليابان، التي رصدت 14 حالة إصابة مؤكدة، إنها ستتخذ إجراءات خاصة للتعامل مع الفيروس بما في ذلك العلاج الإلزامي بالمستشفى واستخدام المال العام في العلاج.

وأرسلت ثلاث رحلات لنقل رعاياها للبلاد.

وعادت أول رحلة من أربع رحلات مقررة تحمل مواطنين من كوريا الجنوبية في الوقت الذي تأجج فيه التوتر بسبب مواقع مراكز الحجر الصحي التي وصفها سكان بأنها قريبة أكثر مما ينبغي من مساكنهم.



واستقرت أسواق الأسهم نسبيا اليوم الجمعة بعد أن أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود الصين لاحتواء الفيروس، بعد تراجعها هذا الأسبوع بسبب ارتفاع عدد الوفيات في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الخميس "الخوف من خطر العدوى يظهر جليا في أسواق المال العالمية".

وأوقفت شركات كبرى مثل جوجل التابعة لألفابت وآيكيا السويدية عملياتها بالصين.

وتظهر الإحصاءات الصينية أن ما يزيد قليلا على اثنين بالمئة من المصابين لاقوا حتفهم، في مؤشر على أن الفيروس ربما يكون أقل فتكا من الفيروسات التاجية التي تسببت في تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

لكن خبراء اقتصاديين يخشون أن يكون تأثيره أكبر من سارس، الذي قتل نحو 800 شخص وكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو 33 مليار دولار، إذ أن حصة الصين من الاقتصاد العالمي باتت أكبر بكثير.

وقالت موديز إن تأثير الفيروس قد "تتردد أصداؤه عالميا" ويؤثر على سلاسل الإمداد مضيفة "الشركات العالمية التي تعمل في المناطق المصابة قد تواجه خسائر في الإنتاج بسبب إجلاء العمال".

وطلبت أربعة أقاليم صينية بينها شاندونغ وهيلونغ جيانغ في المنطقة الصناعية، من الشركات عدم بدء العمل قبل العاشر من فبراير .

ويعتقد أن الفيروس ظهر في سوق تبيع الحيوانات البرية بشكل غير مشروع في ووهان. ويعيش الآن نحو 60 مليون شخص في إقليم هوبي في عزلة فعلية.

بريطانيا تعلن عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

قال كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا اليوم الجمعة إن الفحوص أثبتت إصابة شخصين من أسرة واحدة في إنجلترا بفيروس كورونا، في أول ظهور للمرض في بريطانيا.

وكان مسؤولو الصحة في بريطانيا قد قالوا من قبل إن من المرجح بشدة ظهور النوع الجديد من فيروس كورونا في المملكة المتحدة. ورُصد الفيروس لأول مرة في إقليم هوبي بوسط الصين وأسفر عن مقتل 213 حتى الآن.

وقال كريس ويتي كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا "المريضان يتلقيان الرعاية من خدمة الصحة الوطنية المتخصصة، ونحن نطبق إجراءات سبق اختبارها واتباعها للوقاية من العدوى ومنع انتشار الفيروس".

وأضاف "خدمة الصحة الوطنية مجهزة تماما ومعتادة على التعامل مع حالات العدوى، ونحن نعمل بسرعة بالفعل لتحديد من تواصل معهم المريضان لمنع الانتشار".

وقالت وزارة الصحة إن المريضين يخضعان للعلاج في مستشفى في نيوكاسل بشمال شرق إنجلترا.

كوريا الجنوبية تسجل سابع حالة إصابة مؤكدة بـ "كورونا"

أعلنت كوريا الجنوبية عن سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد اليوم في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء الانتشار السريع للفيروس الجديد مع تعزيز جهود الحجر الصحي، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم.



إيطاليا ترصد أول حالتي إصابة بـ "كورونا"

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي إن السلطات رصدت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد.

وأوضح كونتي في مؤتمر صحفي أن الشخصين المصابين سائحان صينيان مضيفا أن الحكومة أوقفت الرحلات الجوية من وإلى الصين.

الفلبين تحظر دخول الزوار القادمين من الصين

أصدر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قرارا بفرض حظر على دخول الزائرين القادمين من المناطق التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا في الصين كجزء من جهود احتواء انتشار المرض، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة الفلبينبة.

وتم الإعلان عن الحظر بعد أن أكدت وزارة الصحة أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الفلبين.

تايلاند تؤكد أول حالة انتقال لفيروس كورونا من شخص لآخر

قال مسؤول في مجال الصحة في تايلاند اليوم إن البلاد شهدت أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من شخص لآخر، في الوقت الذي رفعت فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 19 حالة، وهو ثاني أعلى عدد بعد الصين.

وقال تاناراك بيبات نائب المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض إن أول مريض يصاب بالفيروس داخل تايلاند هو سائق سيارة أجرة تايلاندي.

إغلاق 49 فرعا لبنك الصين (هونج كونج) بداية من مطلع فبراير

أعلن بنك الصين (هونج كونج) إغلاق 49 من فروعه بداية من الأول من فبراير لحين إشعار آخر، وذلك في ظل التدابير الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا الجديد ومكافحته، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الجمعة نقلا عن رسالة بريد إلكتروني.

وسيواصل أكثر من 140 فرعا تقديم الخدمات المالية بشكل طبيعي، بحسب البنك.

وكانت مجموعة "إتش.إس.بي.سي" المصرفية إغلاق 24 من فروعها في هونج كونج لحين إشعار آخر.

وأوضحت المجموعة أنه تم إغلاق نحو 20 إلى 30 بالمئة من فروعها جراء انتشار السلالة الجديدة من الفيروس.

سلطنة عمان تنصح بتجنب السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا

نصحت وزارة الصحة العمانية اليوم الجمعة بتجنب السفر إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في منشور على تويتر "ننصح بتجنب السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا للضرورة القصوى مع الأخذ بالإجراءات الوقائية".

اليابان تمنع حملة جوازات السفر الصادرة في هوبي الصيني من دخول البلاد



أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن بلاده ستمنع دخول حاملي جوازات السفر الأجنبية الصادرة من إقليم هوبي الصيني، الذي يعد بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأكدت اليابان إصابة ثلاثة أشخاص آخرين -رجلان تم إجلاؤهما من مدينة ووهان الصينيةن وامرأة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى .17

ودعت اليابان مواطنيها في وقت سابق اليوم على عدم السفر "غير الضروري" إلى الصين.

ودعا رئيس الوزراء آبي مواطني البلاد إلى "تجنب السفر غير الضروري" إلى الصين، وذلك بعدما نصحت الحكومة اليابانية بالفعل بعدم السفر إلى إقليم هوبى.

كما قررت اليابان منع من تأكدت إصابتهم بالفيروس من دخول البلاد.

شركة ألمانية تشارك في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

تتولى شركة " CureVac" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية دورا رياديا في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد.

وستحصل الشركة من أجل ذلك على تمويل إضافي بقيمة 3ر8 مليون دولار من مبادرة اللقاح العالمية "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء"، التي تشارك فيها ألمانيا، "من أجل الإسراع بتطوير اللقاح وتصنيعه، وإخضاعه للتجارب السريرية"، حسبما جاء في بيان مشترك من الطرفين ووزارة البحث العلمي الألمانية اليوم الجمعة في برلين.

وقالت عضو مجلس إدارة الشركة، ماريولا فوتين-مليتسك، اليوم: "نطور حاليا لقاحا يمكن إخضاعه سريعا للتجارب السريرية على بشر عقب نجاح التجارب قبل السريرية"، مضيفة أنه بالإمكان النجاح في إنتاج اللقاح في غضون 16 أسبوعا.

وقالت وزيرة البحث العلمي الألمانية، أنيا كارليتسيكك: "فيروس كورونا يثير قلق الكثير من الناس هذه الأيام. تطوير لقاح سيكون إسهاما بالغ الأهمية للحد من المرض".

وتسعى معاهد بحثية في جميع أنحاء العالم حاليا إلى تطوير لقاح ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا، كما يعمل العديد من العلماء في ألمانيا على ذلك، مثل المركز الألماني لأبحاث العدوى.

وقال مدير معهد البحوث الفيروسية في جامعة ماربورج الألمانية ومنسق القطاع البحثي للأمراض الجديدة في المركز الألماني لأبحاث العدوى، شتيفان بيكر، إن الأمر قد يحتاج إلى عام، على الأقل، حتى يتضح ما إذا كان اللقاح فعالا وآمنا.

سنغافورة: وقف إصدار تأشيرات لسائحي الصين بسبب فيروس كورونا

أعلن مسؤولون في حكومة سنغافورة قرارا، بأثر فوري، بوقف إصدار التأشيرات للسائحين الصينيين، وإلغاء التأشيرات التي صدرت بالفعل، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين. حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الجمعة.

وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي اليوم إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس لمواطنين من سنغافورة، مشيرين إلى أنه ليس هناك أي حالة حرجة ضمن الـ 13 حالة التي تأكد إصابتها حتى الآن.

وأوضح المسؤولون أن سنغافورة ستتخذ تدابير سريعة ضد أي شخص يقوم بنشر أخبار كاذبة.

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة في بيان اليوم أنه تم إتخاذ إجراءات في ظل تنامي احتمال انتقال عدوى الفيروس القاتل من خلال المسافرين القادمين من مناطق أخرى من الصين.

وأضاف بيان وزارة الصحة أن سنغافورة ستمنع دخول، ومرور، الأشخاص الذين سافروا إلى البر الرئيسي (الصين) خلال الأسبوعين الماضيين اعتبارا من الأول من فبراير.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، حالة طوارئ صحية عالمية لمواجهة تفشي الفيروس الجديد.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين إصابة 9 آلاف و692 حالة مؤكد بفيروس كورونا على مستوى البلاد بحلول نهاية يوم الخميس بالإضافة إلى وفاة 213 شخصا.

روسيا تعلن عن أول اصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد

أعلنت روسيا الجمعة عن أول اصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد لدى صينيَين وأنها ستعيد مواطنيها من عدة مناطق في الصين بسبب تفشي الوباء.

وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية إن الإصابتين سجلتا في منطقة تيومين في الأورال وفي تنسبايكالي في أقصى الشرق الروسي.

البحرين تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا

دعت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الجمعة مواطنيها إلى عدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الخارجية في منشور على تويتر "تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين جميع مواطنيها إلى عدم السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا للضرورة القصوى، نظرا لانتشار فيروس كورونا، وتنصح الوزارة بتفادي الدول التي انتشر فيها الفيروس".

حركة الطيران تتأثر بكورونا ... وتراجع الطلب على النفط

قال محللون ومتعاملون إن تفشي فيروس كورونا في الصين قد يخفض الطلب على النفط بأكثر من 250 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري ويتسبب في انخفاض أسعار النفط المحاصر بالفعل بفائض من الإمدادات.

وسيتلقى الطلب على وقود الطائرات في الصين أغلب الضرر، الذي يعادل طاقة مصفاة نفطية كبيرة، إذ أن الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم كما أنها واحدة من أسرع أسواق الطيران نموا في العالم، وذلك بسبب قيود صارمة على السفر تحد من الرحلات المحلية، فيما تتجنب شركات طيران دولية البلاد.

وقالت يوجياو لي من وود ماكنزي "في الوقت الذي تركز فيه الإجراءات الوقائية بشكل أساسي على الطيران والنقل العام للركاب، سيكون وقود الطائرات الأكثر تأثرا...في الربع الأول من 2020 قد يتقلص طلب الصين على النفط بأكثر من 250 ألف برميل يوميا". وخفضت شركة استشارات الطاقة توقعاتها للطلب على النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا لنفس الفترة.



منظمة الصحة العالمية: إغلاق الحدود قد يسرع انتشار فيروس كورونا المستجد

حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من أن إغلاق الحدود لوقف انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من الصين قد لا يكون إجراء فعالا، بل قد يسرع انتشار الفيروس.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير لصحافيين في جنيف إن اغلاق الممرات الحدودية الرسمية يؤدي إلى "فقدان امكانية تتبع الناس ومراقبة (تحركاتهم)".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس حالة طوارئ صحية عالمية، لكنها قالت إنها لا توصي بتقييد حركة التجارة أو السفر وحضّت الدول التي اتخذت اجراءات مماثلة على مراجعتها.

وأوقفت عدة دول التجارة مع الصين أو منعت دخول مسافرين من مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس أول مرة بداية الشهر الماضي.

لكن ليندماير حذر من أن جهود الدول لإيقاف الفيروس عبر اغلاق الحدود ومنع دخول القادمين من الصين قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

وقال المتحدث "قد يكون منطقيا أن تقول إننا نواجه خطرا من الخارج، فلنقفل على أنفسنا... لكننا نعرف من تجارب سابقة، سواء كانت فيروس إيبولا أو في حالات أخرى أراد الناس السفر خلالها... إن كانت الممرات الرسمية مغلقة، سيجدون طرقا غير رسمية".

وأضاف ليندماير "لكن الطريقة الوحيدة للمراقبة، عبر فحص درجة الحرارة مثلا، تتم عبر الرحلات الرسمية والتأكد إن كان القادمون عبر الحدود الرسمية يحملون علامات إصابة".

وشدد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن "هذا سبب مهم جدا لإبقاء نقاط العبور الحدودية الرسمية مفتوحة".

المفوضية الأوروبية تقدم 10 ملايين يورو لأبحاث "كورونا"

قررت المفوضية الأوروبية أن تتيح 10 ملايين يورو للأبحاث الخاصة بفيروس كورونا. وقالت مفوضة الأبحاث الأوروبية ماريا جابريل: "نعمل على تخفيف عواقب انتشار أكبر محتمل لفيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت المفوضية عن دعوة طارئة للبحث، وستتيح التمويل من برنامجها للبحث والابتكار. ومن المتوقع أن تساعد هذه الأموال في دعم مشروعين إلى أربعة 4 مشاريع بحثية، يبدأ العمل فيها في أقرب وقت ممكن.

والمهلة النهائية للتقدم بالمشروع 12 فبراير وليس ثلاثة أشهر كما هو الحال في الظروف العادية.



الهند تحظر تصدير الكمامات والملابس الواقية وسط تفشي فيروس كورونا

قالت الهند اليوم إنها حظرت تصدير معدات الحماية الشخصية مثل الكمامات والملابس الواقية وسط تفش عالمي لفيروس كورونا.

وانتشر الفيروس، الذي تفشى في مدينة ووهان في وسط الصين، ليصيب أكثر من 9800 شخص حول العالم وقتل أكثر من 213 شخصا حتى الآن.



معهد باستور في فرنسا يأمل في تطوير لقاح لفيروس كورونا

قال مسؤول في مؤسسة معهد باستور في فرنسا اليوم الجمعة إن المعهد يتطلع إلى تطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا.

وقال كريستوف دونفير للصحفيين إن اللقاح قد يكون متاحا في غضون 20 شهرا.

الأردن تجلي رعاياها من ووهان جراء فيروس كورونا

قامت الأردن بإجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية التي يعتقد أنها مصدر فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال اليوم مسؤول بوزارة النقل الأردنية إن طائرة الإجلاء غادرت ووهان ومن المتوقع أن تصل عمان في وقت لاحق من اليوم .

وبحسب التقارير الإعلامية، هناك ما بين سبعين إلى مئة أردني في ووهان.

"جولدمان ساكس": تفشي فيروس كورونا سيلحق ضررا بالنمو في الصين وأمريكا

قال بنك الاستثمار جولدمان ساكس اليوم إن تفشي فيروس كورونا من المرجح يقتطع 0.4 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي في الصين في 2020، ومن المحتمل أن يكون له أيضا تأثير سلبي بدرجة أقل على نمو الاقتصاد الأمريكي.

ويقدر البنك أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيتراجع 0.4 نقطة مئوية في الربع الأول، لكنه قال ان النمو من المرجح أن يتعافى في الربع التاني "وهو ما سيؤدي إلى تراجع صاف صغير للنمو في أمريكا في العام 2020 بكامله".

وعدًل جولدمان ساكس بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الصين هذا العام إلى 5.5 في المئة من 5.9 في المئة.