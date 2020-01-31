ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الصين إلى 212 شخصا

أعلنت مفوضية الصحة في مقاطعة هوبي الصينية وفاة 42 حالة اضافية ناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد بحلول 30 يناير ليرتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 212 حالة على الأقل.

كما تم تاكيد إصابة 1220 حالة اضافية في المقاطعة خلال فترة 24 ساعة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.