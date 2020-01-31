«تنفس» .. فعالية شبابية تحفز على الابتكار وخوض تجارب جديدة

انطلقت في الرياض أمس الأول فعالية "تنفس" في مركز الملك عبدالله المالي بمشاركة برنامج جودة الحياة، بهدف تشجيع الشباب على اكتشاف إمكاناتهم ومعارفهم التي لم يوظفوها بعد، من خلال مجموعة من التحديات.

الفعالية التي تستمر إلى الغد، تهدف إلى الخروج بزوارها من منطقة الراحة والمألوف، وتحفيز المشاركين على الابتكار وخوض تجارب جديدة، واكتشاف أبعاد أوسع، وفهم العالم من حولهم بطرق مختلفة، حيث تستهدف الشباب من الجنسين بمجموعة منوعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج الفريدة من نوعها، التي تقام لأول مرة في المملكة.

وتمكن "تنفس" وفق المشرفين على الفعالية المشاركين من التعامل مع تغيرات وتطورات الحياة بفاعلية وإيجابية، وتشجيعهم على إطلاق إبداعهم وإلهامهم للابتكار، وامتلاك رؤية جديدة للمستقبل.

وتحث "تنفس" الشباب على الخروج من حدودهم الذهنية والجسدية المعتادة، واستثمار طاقاتهم الكامنة في بيئة جاذبة تتوافر فيها المتطلبات كافة، وبإشراف كوادر بشرية مؤهلة. وتضم الفعالية عديدا من الأنشطة والبرامج المصممة بعناية وفق أسس علمية تجمع بين المتعة والدهشة وتجربة شيء جديد، ومراعاة الجوانب الشخصية، بما يضمن تحقيق الأهداف، التي أوجدت من أجلها، وأهمها تحفيز الابتكار والخروج عن أنماط حياتنا المعتادة.

وتتيح الفعالية للمشاركين تعلم مهارات ومعارف جديدة تساعدهم على الخروج منطقة الراحة، تلك المنطقة التي تحد من التعلم، والدخول في تجارب جديدة وثرية وخلاقة تضيف كثيرا من الخبرات الحياتية للإنسان.

وتبدأ عملية الخروج من منطقة الراحة في "تنفس"، عبر مجموعة من الخطوات المتسلسلة، بداية من تحدي المخاوف ثم خوض تجارب جديدة في اكتشاف مناطق مختلفة بعيدة عما يألفه الشخص، إلى أن يصل المشارك إلى مرحلة الإبداع والابتكار.