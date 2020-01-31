«نيوم» تفتح باب التسجيل لبرنامج الابتعاث الداخلي

أعلنت شركة نيوم، فتح باب التسجيل والقبول في برنامج "نيوم" للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف لمرحلة البكالوريوس، بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان في تبوك، أمس حتى الإثنين المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني الذي يشمل جميع الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج.

وأوضحت "نيوم" أنه سيتمكن ٥٠ طالبا من التسجيل والبدء في الدراسة مع بداية الفصل الأول بتاريخ 9 شباط (فبراير) المقبل في مجال هندسة الطاقة المتجددة، حيث يوجد لدى جامعة الأمير فهد بن سلطان حاليا برنامج متميز في الطاقة المتجددة بالشراكة مع جامعة دايتون الأمريكية، كما ستعمل الجامعة مستقبلا على إضافة مزيد من الجامعات العالمية المرموقة للبرنامج المشترك مع «نيوم».

وأفادت بأنه سيتم اختيار المرشحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة، مشيرة إلى أن البرنامج يقدم عديدا من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح ويتيح لهم فرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم، كما سيحصل كل طالب على مكافاة شهرية خلال فترة الدراسة.

وبينت "نيوم" أن هذا الإعلان يأتي استكمالا للشراكة التي تم توقيعها مع جامعة الأمير فهد بن سلطان أخيرا التي تهدف إلى توفير منح دراسية لنحو 500 شخص خلال الأعوام الخمسة المقبلة من أبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم.