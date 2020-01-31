الرئيس التنفيذي لـ«مسك»: نبني جيلا لتحقيق رؤية القيادة

قال الدكتور بدر البدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، إن "مسك" تركز حاليا على بناء جيل من القادة لتحقيق رؤية القيادة.

وأوضح الدكتور البدر خلال مشاركته في الموسم الثاني من مبادرة "عشاء التنفيذي 2020" لجامعة اليمامة، أن نجاح الرئيس التنفيذي يعتمد على عدة عوامل من أهمها، المقدرة على بناء فريق العمل، ومهارة التعامل مع الناس، ومهارات الاتصال، ومهارة التخطيط ورسم الأهداف.

وبين أن التغيير الإداري من أهم المشاريع التي تواجه الرئیس التنفیذي وأصعبها، وأن مكمن الصعوبة في تحفيز العنصر البشري.

من جانبه، أكد الدكتور حسام بن محمد رمضان، مدير جامعة اليمامة أن المبادرة في موسمها الثاني تأتي استمرارا لتعزيز أواصر التواصل والانتماء بين الجامعة وطلابها وخريجيها، وتفعيلا لشراكة الجامعة مع قطاع الأعمال والمجتمع.

وجاءت استضافة الدكتور بدر البدر، ضمن سلسلة اللقاءات والمبادرات التي تنظمها الجامعة لنقل ومشاركة خبرات الرؤساء التنفيذيين في كبرى الشركات الوطنية لطلاب وخريجي برامج الماجستير.