«الثقافة» تحتفي بالفنانين المشاركين في «سمبوزيوم طويق الدولي»

احتفت وزارة الثقافة أمس، بالفنانين المشاركين في النسخة الثانية من فعاليات "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت".

وكرم حامد فايز نائب وزير الثقافة، الفنان السعودي علي الطخيس؛ تقديرا لجهوده الكبيرة في خدمة فن النحت السعودي طيلة 40 عاما، كما كرم خلال الحفل الختامي للفعاليات الفنانين العالميين الذين شاركوا في السمبوزيوم وصنعوا منحوتات إبداعية خلال 20 يوما. وأكد نائب وزير الثقافة، حرص الوزارة على توفير منصات تحتفي بفن النحت بوصفه أحد الفنون الإبداعية الجميلة التي تستحق الاهتمام، موجها شكره للفنانين العالميين المشاركين في السمبوزيوم الذين صنعوا أعمالا نحتية ستكون شواهد ثابتة على إبداعهم، مثلما ستبقى شواهد فنية راسخة في المملكة، تعكس مدى التطور الحضاري الذي تعيشه الثقافة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 التي منحت الثقافة والفنون مساحة كبيرة للتألق والازدهار.

وشهد "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" مشاركة 20 فنانا من مختلف دول العالم صنعوا منحوتاتهم في موقع السمبوزيوم في حي السفارات في الرياض، مستلهمين أفكارهم من روح المكان وهويته.

وتهدف الوزارة من تنظيم "السمبوزيوم" إلى ابتكار فرص فنية نوعية يلتقي خلالها المبدعون من المملكة مع نظرائهم في العالم، إلى جانب إرساء منظومة تسهم في ازدهار المشهد الثقافي والفني في المملكة، وتدعم الفنانين السعوديين لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الثقافي السعودي بمختلف اتجاهاته.