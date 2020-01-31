العلا تستضيف الحائزين على «نوبل» في مؤتمر الحجر الأول

وصل إلى العلا، شمالي غرب المملكة، أكثر من 20 فائزا بجائزة "نوبل" للسلام، إضافة إلى 100 من قادة الفكر والمجتمع والسياسة والعلماء البارزين من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في مؤتمر الحجر الأول للحائزين جائزة "نوبل" 2020.

وتستضيف المؤتمر الهيئة الملكية لمحافظة العلا في قاعة مرايا التي تم تجديدها بالكامل أخيرا، لتمثل مركزا إقليميا ودوليا جديدا للفعاليات الترفيهية والفنية والمؤتمرات.

ويعكس موضوع المؤتمر هذا العام "النقل المعرفي، تراث مشترك" الدور التاريخي للعلا بوصفها ملتقى للطرق اجتمعت فيه الثقافات والحضارات والشعوب المختلفة منذ آلاف الأعوام، مع التركيز على أهمية نقل الأفكار والمعرفة بوصفه مبدأ أساسيا للإنسانية.

ومن بين المشاركين في المؤتمر من الحائزين جائزة نوبل للسلام، الرئيس البولندي السابق ليخ فاونسا، واللورد دافيد تريمبل من إيرلندا الشمالية، والبروفيسور محمد يونس مؤسس بنك جرامين في بنجلادش.

ويشارك في المؤتمر أيضا الأميرة دانا فراس رئيسة مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا؛ التي استضافت آخر مؤتمر للحائزين جائزة نوبل، وأودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

وسيناقش المؤتمر قضايا عالمية مهمة تتعلق بالوحدة والتعاون الدولي والابتكار والاستدامة والحفاظ على التراث وبناء رؤية مشتركة للمستقبل. ويهدف المؤتمر إلى تقديم حلول واضحة ومؤثرة فيما يتعلق بمستقبل التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد.