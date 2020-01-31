مُرَادِفات كلمة "كَنَف" (يعيش في كَنَفِه)

لكلمة "كَنَف" مترادفات كثيرة كما في المعاجم اللغويَّة، منها: مَلْجَأ، وحِضْن، ومَلَاذ، وحِماية، وظِلّ، ومَعْقِل، وحِرْز، وجانب، وناحية، وطَرَف، وجافَّة، وحُجْر، وجَناح.

ما يدلّ على سعة اللغة العربية في المفردات وتعدّد اللهجات فيها. والترادف بين هذه الكلمات أمر نِسْبِيّ، وتتضح الفروق الدلالية بينها من التركيب والسياق أو الاستعمال اللغويّ.