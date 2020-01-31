بعد انخفاض سهم «فيسبوك» 5.7%.. زوكربيرج يخسر 4 مليارات دولار في يوم

فقد رئيس شركة فيسبوك مارك زوكربرج 4 مليارات دولار اليوم، بعد انخفاض سهم شركته "فيسبوك" بنسبة 5.7%، بعد يوم من إعلان شركة التواصل الاجتماعي العملاقة عن أبطأ نمو لمبيعاتها الفصلية على الإطلاق.

وأصبحت ثروة الرئيس التنفيذي للشركة بعد الانخفاض 81 مليار دولار في الساعة 1007 صباحا بتوقيت نيويورك، حيث تم تداول الأسهم بسعر 210.41 دولار للسهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم.

واحتفظ زوكربرج 35 عاما بترتيبه كخامس أغنى شخص في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. ويتم تحديث التصنيف رسميا بعد انتهاء كل يوم تداول في الولايات المتحدة.