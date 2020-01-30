طلبات إعانة البطالة في أمريكا تتراجع خلال يناير

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 25 يناير الجارى، مقارنة بالبيانات المعدلة للأسبوع السابق.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 216 ألف طلب، بتراجع قدره 7 آلاف طلب عن الأسبوع السابق عليه، والذي وصل إلى 223 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات الأسبوع الماضي إلى 215 ألف طلب، مقابل 211 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن المتوسط الأسبوعي لعدد الطلبات، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع بواقع 1750 طلبا إلى 214500 طلب، مقابل 216250 طلبا في الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع بواقع 44 ألف طلب، ليصل إلى 1.703 ملايين طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 18 يناير الحالي.

وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بواقع 6250 طلبا، ليصل إلى 1.75 مليون طلب، مقابل 1.76 مليون طلبا في الأسبوع السابق عليه.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل الموافق 7 فبراير بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يناير الحالي. ويتوقع المحللون إعلان ارتفاع عدد الوظائف بواقع 156 ألف وظيفة خلال الشهر الحالي، مقابل 145 ألف وظيفة في الشهر الماضي، في حين من المتوقع استقرار معدل البطالة عند مستوى 3.5%.