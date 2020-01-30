شجرة تنتج 40 نوعا من الفاكهة

عرض المزارع الأمريكي سام فان أكن الأستاذ المشارك في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك، شجرة تنتج 40 نوعا من الفاكهة، وذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد أخيرا في "دافوس" في سويسرا.

وتمكن المزارع الأمريكي من تحقيق مشروعه في الولايات المتحدة، ويعمل حاليا على نقل فكرته إلى سويسرا، بحسب "سكاي نيوز".

وقال سام، "إنها شجرة واحدة تنتج 40 صنفا من الخوخ والمشمش والنيكتارين والكرز واللوز، وأعمل هنا في سويسرا على شجرة تفاح تنتج 40 صنفا من التفاح السويسري".

ولدى سام أكثر من 20 موقعا للإنتاج في الولايات المتحدة، ويعتمد في مشروعه على استخدام تقنية التطعيم، التي تتم عبر قطع غصن من شجرة ما وإلصاقها بغصن الشجرة الأخرى، التي يجري العمل عليها ليلتئم نوعان من الفواكه، وتبدأ الشجرة بعد ذلك بإنتاج عديد من أنواع الفاكهة التي تنتمي إلى جنس واحد.

ويرجع سام فكرة تقنيته إلى تخوفه من أن تؤدي التغيرات المناخية الحادة إلى تهديد أشجار الفاكهة.

وعن هذه النقطة، يقول سام، إن أي شخص يزرع الأشجار يلاحظ التغير في المناخ، مضيفا، "كانت هناك ثلاثة أعوام اختفى خلالها التفاح من نيويورك، بسبب الدفء الذي شهده موسم الثمرة. إنه أمر مرعب أن تكون هذه القاعدة".