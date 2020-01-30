"جوجل إيرث" يمكن مستخدميه من اكتشاف الفضاء

عملت شركة "جوجل" على تحديث تطبيق "جوجل إيرث" على الأجهزة الذكية لتمكن مستخدميها من التجول في الفضاء واستكشافه، الأمر الذي يسمح بعرض الكون المرصع بالنجوم أثناء استخدام التطبيق.
وأوضح موقع "إنجيدجيت"، أن "جوجل" طرحت هذه الميزة التي تمكن المستخدم من استعراض صور درب التبانة أثناء تدوير الكرة الأرضية، وهي ليست مجرد خلفية، بل خريطة نجمية حقيقية تم تصويرها بوساطة المرصد الجنوبي الأوروبي.
وتبدو رؤية النجوم على ارتفاع 30 ألف ميل فوق سطح الأرض، وهو ما يزيد الأمر جمالا لمكتشفي الفضاء.
من جانب آخر، قررت شركة جوجل التراجع عن إعادة تصميم "نتائج بحث" سطح المكتب المثيرة للجدل، حيث أعلنت الشركة أنها تختبر بعض العناصر الجديدة للمظهر، استجابة لتعليقات المستخدمين، بعدما أجرت أحد أكبر التغييرات على كيفية عرض نتائج البحث في سجل الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، مع دخول التغييرات حيز التنفيذ خلال الأسبوع الماضي.
وتضمنت هذه التغييرات تعديلات مرئية تجعل من الصعب التمييز بين نتائج البحث والإعلانات مع إزالة التغييرات اللونية، وإدخال الأيقونات الصغيرة للعلامات التجارية بجانب النتائج غير الإعلانية، والمعروفة على الويب باسم Favicons، وهي عبارة عن أيقونات صغيرة بقياس 16×16 بيكسل يتم عرضها بجوار عنوان URL الخاص بالموقع في شريط عناوين المتصفح.
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