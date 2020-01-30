"فيسبوك" تدفع 550 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية

حسمت شركة "فيسبوك" الدعوى القضائية المرفوعة ضدها بشأن استخدام ميزة التعرف على الوجوه بطريقة غير مشروعة دون موافقة المستخدمين، بعد أعوام من الجدل في المحاكم.

ووافقت الشركة، في العام الماضي، على التوقف عن تشغيل تقنية مسح الصور افتراضيا، التي تصنع نموذجا لبيانات الوجوه وتقترح تلقائيا "تاج" في الصورة بناء عليه، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار ديفيد فاينز المدير المالي للشركة، إلى التوصل لتسوية مبدئية بـدفع 550 مليون دولار، لحل الدعوى، وذلك خلال إعلان "فيسبوك"، عن ارتفاع أرباحها في الربع الرابع من العام الماضي إلى 7.3 مليار دولار، ما منحها ربحا يزيد على 18 مليار دولار لعام 2019.

وأقام عدد من المستخدمين الأمريكيين دعوى قضائية ضد "فيسبوك" بناء على قانون خصوصية المعلومات الحيوية في ولاية إليوني، بحجة أن ميزة التعرف على الوجوه لم تتلق "موافقة صريحة" من المستخدمين قبل جمع بياناتهم.

ولفت ناثان فريد ويسلر محامي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، إلى أن هذه التسوية مثال على ما ينبغي أن تفعله الدول الأخرى، قائلا، "هذه القضية مثال رائع على الكيفية التي يمكن بها للدول أن تأخذ زمام المبادرة لحماية حقوق الخصوصية لسكانها على الرغم من فشل الكونجرس في فعل الشيء نفسه".

وقال أحد محامي المدعين، جاي إدلسون، "نحن فخورون بالفريق القوي الذي كان لدينا في مجابهة هذه القضية ذات الأهمية الحاسمة على مدار الأعوام الخمسة الماضية.