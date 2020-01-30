لندن تغادر الاتحاد الأوروبي الليلة .. ومؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد البريطاني بعد «بريكست»

بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من قرار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، يشهد اقتصاد المملكة المتحدة مفارقات، إذ على الرغم من انخفاض الاستثمارات وتراجع النمو تسجل البطالة مستوى منخفضا تاريخيا.

وبحسب "الفرنسية"، من الصعب الإجابة بشكل دقيق عن هذا السؤال، لكن يمكن ملاحظة اتجاهات اقتصادية واضحة، ولا سيما هبوط الاستثمارات، فيما كان الأداء الاقتصادي في 2018 سيئا بشكل ملحوظ.

وتباطأ النمو كذلك، حيث انخفض من 1.8 في المائة في 2017 إلى 1.4 في المائة في 2018، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.

وبالنسبة لعام 2019، يمكن أن يسجل هبوطا في النمو إلى 1.3 في المائة، وهو أضعف معدل للنمو منذ 2009، بحسب تقديرات اقتصاديين جمعتها وزارة المالية، لكن الوضع ليس سيئا بالكامل.

فالمملكة المتحدة ليست البلد الوحيد، الذي شهد تباطؤا في النمو في هذه الفترة، خصوصا في ظل سياق عالمي تهيمن عليه حالة من عدم اليقين وتوتر تجاري، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يسجل نمو منطقة اليورو أيضا 1.1 في المائة في 2019.

وتبدو السوق البريطانية بحالة جيدة جدا، مع بلوغ نسبة البطالة 3.8 في المائة، الأدنى منذ 45 عاما، ونسبة توظيف لم يسبق لها مثيل، بلغت 76.3 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى أواخر تشرين الثاني (نوفمبر).

وتواصل الرواتب بدورها الارتفاع بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار (ارتفعت 3.2 في المائة خلال عام مع نسبة تضخم 1.5 في المائة)، رغم أنها لم تصل بعد إلى المستوى، الذي سبق الأزمة المالية في 2008، وعلى الرغم من تفاوتات صارخة في الأجور.

وربما يكون لفوز بوريس جونسون في الانتخابات التشريعية منتصف كانون الأول (ديسمبر) وحالة الاستقرار والوضوح، التي جلبها معه بعد أشهر من عدم اليقين أثر إيجابي في الاقتصاد البريطاني، بحسب عدة مؤشرات.

ففي 24 كانون الثاني (يناير)، أشارت التقديرات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات، التي تقيس نمو النشاط الاقتصادي، إلى ارتفاع مستويات سجلت آخر مرة في أيلول (سبتمبر) 2018، بعد خمسة أشهر من التراجع.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير لاتحاد الصناعة البريطانية، أبرز تجمع لأصحاب الأعمال في البلاد، ارتفاعا واضحا في مستوى تفاؤل المستثمرين في قطاع التصنيع.

وارتفعت ثقة المستثمرين إلى 23 في المائة إيجابية خلال فترة ثلاثة أشهر انتهت في كانون الثاني (يناير)، وهو أعلى مستوى منذ 2014، فيما كانت سلبية جدا في تحقيق سابق، إذ بلغت ناقص 44 في المائة.

وهذا الارتفاع الكبير في مستوى ثقة المستثمرين في الفترة الممتدة بين تحقيقين لم يسبق له مثيل منذ بدء نشر هذه الدراسات 1958.

مؤشر آخر لأثر الانتخابات في الاقتصاد، وهو ارتفاع أسعار العقارات، التي كانت في حالة ركود منذ أشهر، بشكل كبير خلال كانون الثاني (يناير)، بحسب موقع إعلانات العقارات "رايت موف".

وتعهد رئيس الوزراء أيضا بإنهاء التقشف وأعلن رفعا للحد الأدنى للأجور 6.2 في المائة في نيسان (أبريل)، الأعلى منذ 25 سنة، ومن شأن هذا الإجراء أن يعزز الاستهلاك، وبالتالي يدفع بالنمو قدما.

وتبقى أسئلة كثيرة معلقة مع دخول "بريكست" حيز التنفيذ مساء اليوم الجمعة، خصوصا تلك المتعلقة بمستقبل العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاق تبادل تجاري حر.

ويفترض أن تستمر فترة عدم اليقين لبضعة أشهر، ما قد ينتج عنه آثار سلبية على الاقتصاد، وقد يستمر النمو في التباطؤ، وقدره المصرف المركزي البريطاني عند 1.2 في المائة في 2020.

وأبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس، قائلا إن مؤشرات على أن اقتصاد بريطانيا في صعود منذ انتخابات كانون الأول (ديسمبر) وعلى تعزز استقرار الاقتصاد العالمي تعني أنه ليست هناك حاجة في الوقت الحالي إلى مزيد من التحفيز.

وكانت الأسواق المالية تتوقع 50 في المائة فرصة للخفض لكن لجنة السياسة النقدية انقسمت مرة أخرى بواقع تأييد سبعة أصوات للإبقاء على سعر فائدة البنك عند 0.75 في المائة مقابل اثنين، إذ صوت العضوان مايكل ساندرز وجوناثان هاسكل مجددا لمصلحة خفض الفائدة.

وكان اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا في المتوسط تصويت صانع سياسات ثالث لمصلحة الخفض، وأبقى البنك المركزي الباب مفتوحا لتحريك سعر الفائدة بعد أن يسلم محافظ البنك مارك كارني زمام الأمور لخلفه أندرو بيلي في آذار (مارس) .

ويتوقع صندوق النقد الدولي من جهته نموا 1.4 في المائة لبريطانيا هذا العام، مقابل 1.3 في المائة لمنطقة اليورو.

من جهة أخرى، التقى أمس رئيس الوزراء بوريس جونسون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لوضع أسس التقارب التجاري، الذي يأمل البلدان في تحقيقه في فترة ما بعد "بريكست"، رغم الخلافات القائمة بينهما.

وترغب المملكة المتحدة في إبرام اتفاق تجاري طموح مع الولايات المتحدة يكون رمزا لاستعادتها حرية النشاط، لكن هذا التقارب الاقتصادي مع حليفها التاريخي تعقده عدة ملفات حاضرة في جدول نقاشات الزيارة.

ومن أبرز تلك الملفات الدور، الذي منحته بريطانيا الثلاثاء لـ"هواوي" في شبكة الجيل الخامس رغم تحذيرات واشنطن، التي ترى أن الشركة مقربة أكثر من اللازم من الحكومة الصينية، مع ما يثيره ذلك من مخاطر تجسس.

وأثارت ملفات أخرى توترات بين البلدين، مثل المشروع البريطاني لفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، ما يدفع جونسون لأن يوازن العلاقة مع الأمريكيين والأوروبيين في الملفات الدولية الكبرى.

وأشاد بومبيو على "تويتر" ببريطانيا، التي عدها "حليفا لا غنى عنه"، فيما نشر جونسون، المناصر المتحمس لـ"بريكست"، فيديو على "تويتر" أكد فيه أن الخروج يمثل "لحظة تاريخية لبلدنا، لحظة حافلة بالأمل والفرص".

ويساند الرئيس الأمريكي "بريكست" بحماس واقترح إبرام اتفاق تجاري ثنائي "رائع" مع بريطانيا، وقال بومبيو في تصريحات أدلى بها أثناء وجوده في الطائرة، التي أقلته إلى لندن إنه "توجد كثير من المواضيع المطروحة للنقاش مع المملكة المتحدة، انطلاقا من لحظة دخولها مرحلة جديدة من السيادة".

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي عن "قضايا تجارية كبرى"، وكذلك "قضايا أمنية مهمة"، وأضاف أثناء حضوره نقاشا مع نظيره البريطاني نظمه مركز بحثي أن "المملكة المتحدة كانت مضطرة إلى فعل أشياء بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي وسيصير بمقدورها الآن فعلها بطريقة مختلفة".

وتابع "سنعمل على بعض هذه الأشياء في اتفاق التجارة الحرة، وبعضها الآخر سيعمل عليه المستثمرون.. سترون المنافع الكبرى لبلدينا نتيجة هذا".

ولإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، قد تضطر المملكة المتحدة إلى قبول توريد بضائع بمعايير وقائية صحية وبيئية أدنى من معايير الاتحاد الأوروبي.

واتهم حزب العمال المعارض جونسون بالتفاوض سرا مع الولايات المتحدة لفتح النظام العام للتغطية الصحية أمام شركات الأدوية الأمريكية في إطار اتفاق تجاري.

في تلك الأثناء، ودع النواب البريطانيون البرلمان الأوروبي بعد مصادقته على اتفاق "بريكست". وعد بعض هؤلاء النواب أن ذلك "ليس إلا فراقا مؤقتا"، كما ارتدى بعضهم أوشحة تحمل ألوان علمي بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

أما النواب المساندون لـ"بريكست"، وعلى رأسهم النائب الشعبوي نايجل فاراج، فهم يستعدون للاحتفال أمام مقر البرلمان البريطاني مساء اليوم.

وأكد جونسون، الذي سيلقي خطابا للأمة اليوم، أنه سيحتفل بالحدث "على نحو محترم يشرف الإنجاز الرائع الذي حققته المملكة المتحدة لكن مع احترام مشاعر الجميع"، في بلد لا يزال منقسما بشدة حول الموضوع.

ويتوقع فيل هوجان مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي أن تنتظر الولايات المتحدة لحين التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد وبريطانيا قبل أن تبرم اتفاقها الخاص مع المملكة المتحدة.

وقال هوجان لإذاعة "آر.تي.إي" الوطنية في إيرلندا إنه من تبنى وجهة النظر بأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا في 2020.

وأضاف هوجان "هناك كثير جدا من أجزاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، التي سيكون لها تأثيرات في اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".