739 مليون ريال خسائر "معادن" خلال السنة المالية المنتهية في 2019

سجلت شركة التعدين العربية السعودية صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 739.4 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2019، مقابل تحقيقها أرباح بلغت 1.84 مليار ريال حققتها في السنة المالية المنتهية في 2018.

كما بلغ الربح التشغيلي 885.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4 مليار ريال خلال العام قبل السابق بتراجع 77.9%، بينما بلغ إجمالي الربح 2.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال بانخفاض 52.8%.

وقالت الشركة بأن سبب الانخفاض يعود الى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب وكذلك انخفاض الكميات المباعة من منتجات الامونيا، الالومنيوم والذهب بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة من باقي المنتجات، كذلك لإنخفاض الحصة في صافي الربح في مشروع مشترك "سامابكو" على الرغم من ارتفاع الدخل من ودائع لأجل والإيرادات الأخرى.

وأعلنت الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وقالت الشركة بأن سبب التوصية بعدم التوزيع يعود من أجل مواصلة الشركة استكمال بناء وتمويل مشاريعها القائمة وفقا لاستراتيجيتها.